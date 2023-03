Si rivede "Chara" Visconti provato anche come guardia

Si rivede Charalampopoulos nello scrimmage giocato al Flaminio di Rimini davanti ad almeno 200 persone, vogliose di riassaporare la serie A dopo essere tornati in A2 a distanza di undici anni. Il greco, che era rimasto fermo ai box per un problema muscolare, gioca gli ultimi tre minuti del primo quarto: si muove ancora con cautela, ma appare sulla via del recupero e nel secondo quarto, dove Repesa lo riprova per altri tre minuti infila anche la bomba. E col passare dei minuti trova sempre più confidenza. Non c’è invece Gudmundsson, in panca con la tuta, tenuto precauzionalmente a riposo dopo la botta alla spalla rimediata sabato. Si deciderà all’ultimo, perciò, chi andrà in tribuna domenica. Ma le variabili tattiche ora crescono con Visconti che ha giocato anche da guardia trovando buone soluzioni, quindi con quintetti più grossi fisicamente. Il che contro la Virtus potrebbe aiutare.

e.f.