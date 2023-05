Silvestri, 161 gol posson bastare

Dopo 509 presenze e 161 gol Alex Silvestri ha deciso di chiudere la sua lunga avventura con la maglia dell’Audax Piobbico. Tanti gli applausi per lui nell’ultima partita giocata a Piobbico contro la Laurentina. "È stato un viaggio bellissimo – sottolinea Silvestri – sono entrato nello spogliatoio dell’Audax a 15 anni che ero un bambino ed esco a 43 anni. Nel mezzo esperienze ad Acqualagna, Urbania (2 anni),Vadese, Cantiano, Fermignano e Santa Cecilia. Ringrazio tutti i presidenti, dirigenti, allenatori e compagni di squadra. Ho considerato sempre il calcio come una priorità nella mia vita, e ringrazio chi negli ultimi anni al lavoro mi ha permesso di allenarmi con costanza, i miei genitori, la mia compagna Valentina e i miei figli che ogni domenica hanno sopportato i miei sbalzi d’umore dovuti al risultato della partita. Ho fatto per 27 anni il professionista nei dilettanti e non ho rimpianti se non il tempo che è passato troppo in fretta, vorrei tornare indietro e ricominciare tutto da capo. Adesso il desiderio che ho è che qualcuno dei più giovani porti avanti la mentalità che ho avuto in tutti questi anni, una mentalità fatta di impegno, passione, serietà e sacrificio". Nella sua lunga carriera Silvestri ha totalizzato 660 presenze e 214 reti.

am.pi.