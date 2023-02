AUDAX

0

PESARO CALCIO

2

AUDAX : Lucarelli, Fiorucci N., Aluigi F., Blasi, Di Muccio, Vampa, Fiorucci U., Capi (13’ st Mochi), Silvestri (13’ st Patrignani), Valenti (45’ st Luzi), Candiracci (23’ st Fiorucci M.) All. Sarti.

PESARO CALCIO: Spina, Procaccini (1’ st Uguccioni), Berti (23’ st Cecchini), Badioli, Boccioletti, Pangrazi, Scatassa, Montagna, Dionisi (31’ st Gambelli), Casoli, Barbieri (11’ st Baffioni). All. Pentucci.

Arbitro: Raiola di Jesi.

Reti: 26’ pt Casoli, 40’ pt Dionisi su rig.

Dopo tre belle prestazioni con formazioni di alta classifica il Piobbico crolla tra le mura amiche contro un Pesaro Calcio non trascendentale ma organizzato e disciplinato. In avvio la festa era tutta per Silvestri, leggenda locale, che festeggiava le 500 partite tra i dilettanti. Poi però il baratro. Dopo 5 minuti Capi gettava alle ortiche una clamorosa occasione. Gli ospiti passavano con Casoli e, dopo il pari fallito da Candiracci, chiudevano con Dionisi su rigore.