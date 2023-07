Simone Cecchini vola nella “De Leyva Run” di Podismo

Un nutrito gruppo di runner unitamente a numerosi appassionati di trekking hanno dato vita alla seconda edizione della gara podistica "De Leyva Run". La competizione, con il patrocinio del Comune di Pesaro, si è svolta all’interno dell’Azienda agricola "De Leyva" di Davide Leva, dove i bravi organizzatori del Gruppo Podistico Amatoriale della Polizia Penitenziaria di Pesaro con in testa Tiziano Tontini, hanno disegnato con maestria un circuito agreste, tra vigneti e oliveti, di 3.500 metri che gli atleti giunti anche da fuori Regione hanno affrontato due volte per complessivi sette chilometri.

Al termine, si è confermato sul gradino più alto del podio, dopo il successo alla prima edizione, il 28enne Simone Cecchini di Schieti di Urbino, con l’ottimo crono finale di 26’53“. Il forte portacolori della società Avis Aido Urbino ha preceduto sotto lo striscione dell’arrivo, nell’ordine, Michele Sorcinelli del Gruppo Podistico Lucrezia, in 27’21“, e Fabio Perazzini dell’Atletica Castel San Pietro Bologna, in 27’44’’.

Per il settore rosa larga vittoria per l’ex nazionale rumena di maratona Ana Nanu, con il tempo finale di 32’29“. Alle spalle dell’atleta tesserata per l’Atletica Rimini Nord, sono giunte Simona Bruscoli del team Calcinelli Run, in 38’45“, e Annamaria Masetti della Gabbi Bologna, in 39’25“.

Nelle varie fasce d’età, oro per Federico Buresta (Osteria dei Podisti), Raffaele Marchesi (Atletica Urbania), Davide Serafini (Osteria dei Podisti), Enrico Del Vecchio (Fano Corre), Luca Catani (Avis Urbino), Daniele Sperindei (Castel San Pietro), Fabio Costantini (Banca Pesaro) e Ugo Moroni (Castel San Pietro), al femminile, per Francesca Ceccarelli (Atletica 75 Cattolica) e Simona Benelli (Calcinelli Run). Nella foto la premiazione.

Leonardo Oliva