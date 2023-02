Sistema Repesa: Vuelle più forte delle assenze

Il sistema perfetto creato da Repesa, dove tutti sono utili ma nessuno è indispensabile, si spiega anche con i numeri legati alle assenze: la Vuelle ha vinto 5 partite su 7 mentre le mancava Tambone, ne ha vinte 4 su 6 da quando le manca Mazzola, tre delle quali pure senza Delfino. Senza negare che sia più faticoso giocare incompleti, quella della Carpegna Prosciutto è una resistenza che racconta come questa squadra camaleontica sia riuscita finora ad adattarsi a qualunque difficoltà, scalando le posizioni fino a prendersi il quarto posto in solitaria che mancava da un decennio. Merito dell’abnegazione dei giocatori, che hanno seguito il coach sposando il concetto di collettivo e mettendolo davanti a tutto, fino a farlo diventare la differenza con altre formazioni che si affidano magari un po’ di più a delle forti individualità che possono anche condizionare quando non sono in giornata.

Riuscire a prendere un rinforzo italiano nel ruolo di Mazzola sarebbe un vantaggio ulteriore, questo è chiaro e la società ne è consapevole anche se finora la caccia non ha prodotto risultati, ma sin qui non possiamo dire che i biancorossi abbiano pagato troppo dazio alle assenze ed è inutile fare voli pindarici pensando a ‘dove si poteva essere se…’. Perché questo gruppo sta andando già oltre i propri limiti: partito per salvarsi, si è qualificato alle Final Eight di Coppa Italia e può giustamente coltivare anche i suoi sogni di playoff. La Vuelle ha virato la boa del girone d’andata al quarto posto e l’ha conservato anche dopo, con un ulteriore step perché alla 15ª giornata era in coabitazione mentre ora è in solitario. I dieci uomini tornati a disposizione con il rientro di Delfino oltre alla conferma di Gudmundsson - a proposito 8 vittorie su 13 da quando è arrivato l’islandese – dotano il coach di un plotone che può comunque fare bene, anzi lo sta facendo, in attesa di un’eventuale aggiunta sulla quale ancora non si è gettata la spugna.

C’è anche un altro fatto. Pare che Charalampopoulos stia risolvendo i suoi problemi e sembra in grado di tenere il campo senza fermarsi dopo la Coppa Italia, come si paventava qualche settimana fa. In questo modo il ruolo che sembrava il più in difficoltà è di nuovo ‘pieno’ con il greco e il capitano che possono anche giocare da n.4 tattici. Ogni tanto è anche giusto considerare le risorse a disposizione anziché quelle che mancano, come sicuramente fanno i giocatori che sentono di stare facendo il proprio dovere. Repesa ha però fatto delle sottolineature importanti al termine del vittorioso match contro Reggio Emilia: "So che i ragazzi che vengono da realtà più piccole, come molti dei nostri giocatori, si sentono più sicuri con rotazioni più corte perché così hanno più fiducia, ma per crescere bisogna accettare di allargarle, lo capiranno più avanti che essere uno in più anche in allenamento fa solo bene perché ti fa arrivare più pronto quando è ora di affrontare l’avversario".

Elisabetta Ferri