Smartsystem, trasferta dura. L’Omifer è assetata di punti

Altro giro di giostra tra spunti vincenti e ancora margini di crescita. Se tra le mura amiche la Smartsystem appare un rullo compressore, in trasferta si attendono conferme. I virtussini infatti, fuori casa, hanno ottenuto 5 dei 9 punti a disposizione e oggi (ore 16) sono ospiti di un avversario ferito, l’Omifer Palmi dell’ex Pawel Stabrawa. Occasione dunque unica per Raffa e compagni di allungare la striscia vincente anche se si troveranno di fronte un Palmi assetato di punti e pronto a reagire dopo tre sconfitte consecutive (Macerata, Bari, Sorrento). I calabresi hanno 5 punti in classifica, ma coach Tofoli avverte i suoi: "Sarà una battaglia – afferma il coach marchigiano – dobbiamo pensare una partita alla volta ed evitare di complicarci la vita". Poi sullo stato di salute della sua squadra Tofoli dice: "Stiamo crescendo tecnicamente, siamo più amalgamati ed affiatati. Ci sono delle sbavature legate al fatto che quando siamo superiori e l’avversario è in evidente difficoltà, abbiamo l’obbligo di chiudere la partita". L’Omifer è dunque in cerca di punti e si affiderà all’esperienza di tre giocatori principali: il centrale Gitto che, insieme al fanese Focosi, è uno dei migliori muratori di categoria, lo schiacciatore Corrado e l’opposto polacco Pawel Stabrawa che ha schiacciato per Fano nella stagione 2021-2022. I palmesi hanno disputato tre tie break in sei gare vincendone due e perdendone uno e tra le mura amiche appaiono avversari temibili. La Smartsystem però, dal canto suo, non deve temere nessuno soprattutto dopo le ultime due prestazioni in cui è riuscita a giocare bene e vincere nettamente. Semmai ci sarà da fare attenzione al fatto di giocare fuori casa, per questo che i virtussini dovranno dimostrare grande maturità.

b.t.