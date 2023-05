"Società ok, noi pure"

Per Simone Lilli è il terzo campionato vinto in 10 anni da allenatore: "Dall’1 di agosto dello scorso anno, giorno del primo allenamento, l’obiettivo era quello di provare a vincere il campionato – dice – ma devo ammettere che vincere a 5 giornate dalla fine e o con questi numeri non era immaginabile. Siamo partiti con 6 vittorie di fila ma poi nelle successive 5 partite abbiamo fatto 5 punti: 2 sconfitte, 1 vittoria e 2 pareggi. È stato il nostro momento peggiore, ma è servito perché qui sono emerse le persone e la società (foto il presidente Tiboni) che ci ha aiutato in tutto. Ho capito anche di allenare ottimi giocatori e persone importanti. Hanno lavorato duramente senza mollare di un centimetro vendendo fuori alla grande. A dicembre abbiamo affrontato l’Urbania (avevamo solo 3 punti di distacco) e siamo riusciti a vincere 3-2, gara molto bella che entrambe potevano fare propria. Poi 8 vittorie di fila hanno portato al distacco di 16 punti dalla seconda. Ringrazio il mio staff: Giancarlo Nicolini, Giacomo Serafini, Mattia Bellucci, Antonio Cinquepalmi. Persone professionali e con grandi valori".

am.pi.