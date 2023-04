Solaria, tante medaglie a Montemarciano

Tanti podi per la Solaria90 alle gare Silver di Ginnastica ritmica di Montemarciano. Nella categoria Junior 3 LD oro per Cecilia Gramolini, argento per Giorgia Cappa e bronzo per Mirella Gutu. Nella Junior 1 LD argento per Marharita Krimets in classifica generale, 2ª classificata alle clavette Cecilia Sperindei, 3ª classificata alla palla Aurora Lani. Oro per Valentina Scodavolpe nella categoria Senior 3, per Vittoria Travenzoli (senior 2 ), Sara Volponi e argento per Giulia Torriani (senior 3 ). Nella categoria A4 argento per Greta Grottaroli nella classifica generale, 2ª al cerchio Giulia Ferri (junior 2) e 2ª alla palla Benedetta Prosperi (junior 3). Oro per Benedetta Potinga e argento per Sofia Tarquini (allieve 2).

l.d.