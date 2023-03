Soldi veri e..."falsi" Poveri ma belli un po’ come prima

"Non abbiamo vinto al totocalcio", dice Andrea Rombaldoni parlando dei conti della Vuelle. "Perché tutte le cifre che sono state fatte in queste ultime settimane non rappresentano la verità". Rombaldoni è l’uomo dei conti – è un commercialista, ndr– e da tanti presidia la cassaforte della società.

Ci tiene a spiegare la situazione reale perché la rappresentazione che è stata data, fors’anche per forzare la mano alla società, non va a combaciare con i libri contabili. Allora: nel bilancio di previsione e cioè sulle entrate ipotizzate, sono stati messi anche i presunti incassi. Per cui dai circa 40mila euro, vanno tolti i 25mila di abbonamenti e sul restante altri 10mila euro erano stati messi nel conto e quindi spesi. Per cui quello in più che è arrivato dal botteghino va calcolato intorno ai 10mila euro a partita.

I 200mila euro incassati dalla Carpegna Prosciutto per l’entrata in coppa Italia, fa sapere Rombaldoni, non rientrano nel tesoretto perché sono andati per pagare i premi ai giocatori. La società poi non ha più assicurato i tesserati perché la cifra da sborsare era troppo onerosa. Quindi: gli infortuni come quelli di Mazzola e Tambone sono stati coperti direttamente dalla Vuelle che ha pagato gli stipendi ed ha quindi tirato fuori i soldi per il contratto di Gudmundsson (circa 100mila euro fra tutto). Stessa cosa ora per il contratto di Daye. Cosa resta in cassa? Fondamentalmente i quattrini che sono stati raccolti dai consorziati sotto il periodo natalizio e qualche altro spicciolo. Insomma, alla fine della giostra, la situazione è sempre quella: poveri ma belli, sperando che il botulino Daye faccia effetto.

m.g.