Solo Cheatham svetta, Delfino ok. Ma non basta

Kravic 6. In una partita ‘lo famo strano’ uno dei meno peggio perché il pivot è uscito dal campo di Napoli con l’onore delle armi. Non gioca tanto perché il problema di Repesa era avere in campo giocatori veloci per coprire le folate dei napoletani. Non è andata bene in nessuno dei due fronti. Comunque Kravic chiude con 5 su 6 da sotto e 6 rimbalzi portati a casa.

Rahkman 5,5. Sarebbe un cinque per gli ultimi 5 minuti che è stato in campo perché non gli è venuta una buona giocata nemmeno per sbaglio. Il 6 per i primi trenta minuti dove ha dato l’impressione di essere uscito dal... sarcofago: abbastanza presente e buono in penetrazione. Chiude con 3 su 7 da sotto e 2 su 5 da fuori. Ha 4 assist e 5 buoni rimbalzi, ma pure due stoppate prese, così come tre palle buttate via.

Visconti 5,5. Entra in quintetto ed ha anche un buon impatto: come al solito dinamico e mette anche a segno la prima bomba che gli esce dalle mani. Poi entra ed esce in continuazione senza dare nessun particolare apporto, anche al tiro: chiude con 1 su 3 da sotto e con 1 su 5 da fuori.

Moretti 5,5. Se uno mette nel conto gli ultimi tre minuti ha messo in piedi la sagra delle padelle: nessun tiro dentro. Ma la gara era già andata, con Napoli avanti di 10. Nel complesso comunque non un match dei suoi... Comunque nessuno dei biancorossi è riuscito a trovare il ritmo partita. Chiude con 1 su 3 da fuori e null’altro da raccontare.

Tambone 5,5. Falli presto e subito, più votato alla difesa che all’attacco ma senza avere particolari scosse: chiude con 2 su 2 da sotto.

Gudmundsson 4. Encefalogramma piatto. Praticamente 15 minuti in campo e nessuno se n’è accorto. In difesa niente di speciale contro i tiratori napoletani ed in attacco non ha tentato nemmeno mai un tiro.

Charalampopoulos 5. Il mistero glorioso di questo match: magari si scoprirà che non è stato bene. Comunque il greco che nelle ultime partite è sembrato il giocatore più in forma della squadra, è stato in campo solo 14 minuti. Anche lui un fantasma. Chiude con 0 su 1 da sotto e 1 su 4 dalla distanza.

Totè 6. Non male, anche perché ha avuto molti appoggi sotto nella speranza di far fare fallo al pivot avversario. Il gioco non è riuscito. Chiude con 4 su 8 da sotto. Ha 2 rimbalzi.

Cheatham 7,5. Di gran lunga il migliore in campo, l’unico che ha avuto continuità in tutto l’arco del match. Ha portato a casa anche 12 rimbalzi nei 33 minuti che è stato in campo. Una gara rotonda la sua: chiude con 5 su 7 da sotto e 2 su 8 da fuori.

Delfino 6. In una gara senza eroi e tutti a tirare la carretta, uno dei meno peggio anche perché nessuno ha svettato in difesa. Ha dato cenni di risveglio, ma non è mai riuscito a prendere in mano la squadra: chiude con 2 su 3 da sotto e 3 su 4 da fuori.

