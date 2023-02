Sono di meno, ma non sembra E alla fine l’esultanza è sfrenata

Il risultato della prima partita fa scorrere brividi lungo la schiena di entrambe le tifoserie: sia Pesaro che Varese sanno adesso di avere una grande occasione, una semifinale aperta a qualsiasi pronostico, con Milano già a casa. I fans varesini sono in tanti, per loro la trasferta è relativamente breve; i pesaresi, arrivati in extremis a bordo di due pullman, si sistemano sulla curva opposta e si fanno subito sentire. “Giocate in casa“ urlano ai prpropri beniamini. Ce ne sono anche altri sparsi nelle tribune di pesaresi, arrivati in auto o in treno, già per la prima gara che hanno ‘tifato’ Brescia o sarebbe meglio dire hanno ‘gufato’ Milano. Emozioni a fior di pelle, con l’inizio da marziani, poi il ritorno sulla terra, il sorpasso di Varese, gli ultimi minuti col cuore in gola e infine l’esultanza sfrenata, con i giocatori ad alzare i pugni al cielo verso la curva, dove sventolano bandiere biancorosse e si canta a squarciagola. Sarà un ritorno felice sui pullman, anche se all’alba magari bisogna andare a lavorare. Ma sabato torneranno. E saranno molti di più.

e.f.