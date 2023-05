Sorpresa Paszinski, l’Alma Fano tiene testa al Gubbio

ALMA JUVENTUS

0

GUBBIO

3

ALMA JUVE (4-4-2): Bizzini, Allegrucci, Schiaroli, Bonacchi, Roberti, Severini, Zingaretti, Zanni, Niang; Nappello, Drolé. Secondo tempo (4-4-2): Bizzini (19’ st Tommasino), Tomassini, Schiaroli (28’ st Roberti), Bonacchi; Severini (15’ st Pensalfini), Malshi, Antonioni, Serges; Paszinski (24’ st Brunetti), Broso, Carrà (28’ st Cecconi). All. Mosconi.

GUBBIO (3-4-3): Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli, Bontà, Toscano, Semeraro; Spina, Vasquez, Bulevardi. Secondo tempo (3-4-3): Meneghetti (25’ st Greco), Tazzer, Redolfi, Bonini, Corsinelli, Vitale, Rosaia, Nicolao, Arena, Arras, Di Stefano. All. Braglia.

Arbitro: Tittoni di Colli al Metauro.

Reti: 20’ pt Semeraro, 5’ st Rosaia, 39’ st Arena.

Note: pomeriggio soleggiato, terreno ottimo, spettatori 100. Ammonito: Arras. Angoli 1-5.

Proficuo e amichevole allenamento tra Fano e Gubbio con i rispettivi tecnici che testano le formazioni e gli accorgimenti necessari per le prossime sfide nei rispettivi campionati: Fano in vista dei playoff e Gubbio che sarà impegnato negli spareggi per provare a salire in serie B o a superare quantomeno il primo turno dei playoff di Legapro. Mister Mosconi lascia maggiormente in campo coloro che non giocheranno domenica l’ultima di campionato a Notaresco, tenendo a riposo Urbinati e preservando i vari Drolé, Nappello, Broso, mentre sull’altro fronte mister Braglia verifica le sue forze in ottica playoff, facendo giostrare solo un tempo a tutti. Si gioca a buon ritmo, nonostante il caldo, e le occasioni non mancano su entrambi i fronti. Il Gubbio si dimostra più cinico, il Fano più maldestro quando si tratta di concludere. I primi assaggi: al 6’ ci prova Bontà, al 9’ una punizione di Nappello è corretta in angolo. Il vantaggio eugubino arriva su una ripartenza con la difesa granata che si trova in inferiorità numerica e così il "piazzato" di Semeraro non lascia scampo a Bizzini. Il portiere granata si rifà al 23’ respingendo un colpo di testa ravvicinato di Bontà su angolo, mentre al 27’ Zingaretti da fuori spara alto. Al 32’ spettacolare rovesciata di Spina su cross di Semeraro, però senza esito, come pure la conclusione di Vasquez al 42’ dopo un indugio di Schiaroli e la staffilata di Bulevardi al 40’ respinta da Bizzini.

Squadre completamente rivoltate nella ripresa, con l’Alma più spigliata e il Gubbio ugualmente incisivo nel palleggio. Al 4’ Broso potrebbe pareggiare ma per ben due volte il portiere gli respinge la conclusione su cross di Paszinski. Dal probabile pareggio al raddoppio il passo è breve. Al 5’ Rosaia calcia una strana punizione che Bizzini non trattiene, la palla s’impenna sbatte sotto la traversa e finisce in rete. Di nuovo Broso al 15’, imbeccato da Malshi, ma il fendente al volo finisce a lato. Ci provano poi Serges e Malshi ma i tiri sono neutralizzati dal portiere. Grossa occasione per l’Alma al 23’ con Paszinski che solo in area spreca l’occasione calciando a lato. Le squadre si sfilacciano e il gioco ne risente assai, così il finale in calando è nobilitato solo dalla terza rete degli ospiti al 39’ grazie ad una staffilata di Arena da fuori area.

Silvano Clappis