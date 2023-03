S.Orso, una gara in salita

Oggi in Promozione si giocano quattro gare per la 9ª di ritorno (ore 15).

San Costanzo-Valfoglia. Entrambe cercano il riscatto dopo la sconfitta di sette giorni fa. Il San Costanzo al di là della classifica e dei risultati negativi ha messo in mostra nelle ultime giornate un bel gioco dimostrando di poter competere contro qualsiasi avversario. Il Valfoglia, che punta ad una salvezza tranquilla, vorrebbe oggi cogliere un bel risultato. "Purtroppo – dice il dg del Valfoglia Andrea Rossi – ogni settimana contiamo 4-5 infortunati e le 3 gare della settimana scorsa si sono fatte sentire. Questa di San Costanzo è molto insidiosa e difficile. Conosciamo meglio di tutti il carattere e il carisma di mister Antonio Crespi per averlo avuto con noi 5 stagioni. Squadra compatta, di gamba e organizzazione. Dovremo dare tutti il massimo per cercare il risultato positivo".

S.Orso-Portuali Calcio Ancona. Match difficile per i fanesi del S.Orso. Di fronte trovano un team che vuol confermare la seconda piazza approfittando anche della sosta dei più diretti avversari (Urbania). Pierangelo Fulgini mister del S. Orso commenta: "Affrontiamo una squadra importante come i Portuali, partiti tra le più accreditate per la vittoria finale e secondi in classifica. Per noi sarà un bel test per poter confermare e continuare il bel cammino che questi ragazzi stanno facendo".

Villa San Martino-O.Marzocca. Il Villa è alla ricerca del risultato (possibilmente pieno) per guardare con più serenità alla classifica. "Dopo gli ultimi risultati siamo entrati nella zona calda della classifica – ammette il diesse del Villa San Martino Luca Bocci – e cercheremo di uscire il prima possibile. Abbiamo uno scontro diretto importante contro un Marzocca che ha appena cambiato allenatore e sta lottando ogni minuto di questo campionato. Noi siamo in grande emergenza, giocando sempre con 5-6 under in campo, ma per fortuna abbiamo giovani di qualità che ci stanno dando una grossa mano".

Osimostazione-Vigor Castelfidardo. Gli ospiti vengono dal bel successo conseguito contro il Villa San Martino e guardano verso la zona alta quella che riserva un posto nei playoff. Di contro l’Osimostazione ha necessità di punti per uscir fuori dalla zona calda dei playout. Facile pronosticare che sarà un match tirato fino all’ultimo secondo.

K Sport Montecchio-Fermignanese (domani ore 15). "La Fermignanese – dice il dg del Montecchio Mariani – dopo il mercato di dicembre ha trovato la quadra giusta, compattezza e solidità e l’attuale classifica ne è la testimonianza. Sappiamo che affronteremo una squadra tosta ed organizzata, che non perde in trasferta da oltre tre mesi, per questo dovremo fare una grande gara per proseguire al meglio il nostro cammino". Il mister della Fermignanese (foto la squadra) Teodori dal canto suo commenta: "La k Sport Montecchio non c’entra nulla in questo campionato di Promozione, per l’organizzazione e le risorse di cui dispongono probabilmente oggi per loro andrebbe stretta anche l’Eccellenza".

Le altre partite: Biagio Nazzaro-Moie Vallesina; Cagliese-Barbara; Gabicce Gradara-Atletico Mondolfo Marotta.

Amedeo Pisciolini