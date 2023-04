Sottorete si cercano i primi verdetti dell’anno: Bottega a San Benedetto per la semifinale playoff

Serie B2. L’Apav Lucrezia oggi alle 19 è impegnata a Rimini contro la Projet System. "Andiamo là carichi, consapevoli della nostra forza e cercando di lasciarci dietro la brutta prestazione di sabato scorso" – dice il ds Paolini – loro sono una squadra fisica, alta e dovremo essere bravi nella scelta dei colpi".

Serie C. Nel maschile, playoff, oggi alle 20 la Bertuccioli Bottega va a San Benedetto. "E’ la gara di ritorno – dice il vice Signoretti – partiamo con il vantaggio del 3 a 0, ma andiamo solo per vincere, vogliamo la semifinale". Nei playout, oggi alle 21 la Montesi è a Civitanova: "Servirà una grande prova di squadra per conquistare un’altra vittoria e continuare a sognare la permanenza in C – sottolinea coach Tropeano –. Sarà una gara da dentro o fuori". Nel femminile, nei playoff, oggi alle 17,30 l’Adriatica Fano ospita Happy Cars, mentre alle 21 il Team 80 Gabicce accoglie l’Edilmonandi: "Sarà una partita molto importante – afferma la palleggiatrice Lussafi – e difficile ma ce la metteremo tutta". La Battistelli sul 2-0, ha già passato il turno: è già in semifinale, gioca il 6 maggio. Nei playout oggi Line Office Real Bottega incontra la Vastes a Grottazzolina.

b.t.