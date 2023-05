Spareggi a Pergola e Sant’Angelo

In Prima categoria oggi per la seconda giornata degli spareggi playoff è in programma la partita: Unione Calcio Pergolese- Athletico Tavullia. Si gioca al Comunale ‘Stefanelli’ alle ore 16. La vincente affronterà nella finalissima che riserva un posto in Promozione, la vincente di Filottranese- Sassoferrato che si gioca anche questa oggi alle ore 16,30 al Comunale di San Giobbe di Filottrano. Ritornando a Pergola, se dopo i tempi regolamentari il risultato fosse in parità si giocheranno due tempi supplementari, se poi perdurasse ancora il pari andrebbe alla finalissima la Pergolese in virtù del miglior piazzamento in classifica, quindi il Tavullia deve solo vincere. Arbitra la gara Matteo Chiariotti di Macerata. In Seconda categoria oggi per la seconda giornata dei playoff si gioca Vadese –S.Cecilia Urbania. Derby sentitissimo. Si gioca al Comunale "Ceccarini" di Sant’Angelo in Vado alle ore 16,30. Anche in questo match se dovesse persistere il risultato di parità verranno disputati due tempi supplementari, persistendo l’ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in casa. Le vincenti delle due partite si intendono classificate al 2° posto del girone ed acquisiscono il diritto sportivo di partecipare alla fase spareggi promozione in Prima categoria, come dire il viaggio è ancora lungo. Arbitro Andrea Bindella della sezione di Pesaro.