Sperati, Battistini e Carbonarie ok Poi Oikos viene ripresa dal Pieve

Pareggio in casa per 4-4 da parte dell’Oikos Fossombrone nella quarta giornata del campionato di serie A2 di bocce contro i toscani del Pieve a Nievole. I forsempronesi, allenati da Romeo Righi, si sono ben comportati vincendo due set con la terna composta da Andrea Sperati-Fabio Battistini e Cesare Carbonarie altri due set con la coppia Battistini-Sperati. Purtroppo però gli altri quattro set dell’incontro sono andati ai toscani che sono dunque riusciti a uscire dalla bocciofila Oikos con un punto. In classifica il Fossombrone ha ora quattro punti in quattro giornate navigando al centro della graduatoria.

Bel secondo posto per la coppia del Marotta Luca Roberti-Giuseppe Fiorelli nel Trofeo Tanfani Morsucci, importante gara nazionale disputatasi domenica 5 febbraio a Passo Ripe di Trecastelli, in provincia di Ancona. Una prestazione davvero straordinaria per l’esperta coppia di categoria C che, dopo aver sconfitto tutte le formazioni di pari categoria, si è dovuta arrendere in finale alla fortissima coppia di categoria A Franco Sampaolo-David Torresi (Loreto) che si è imposta con il punteggio di 10-1. Il secondo posto per Roberti-Fiorelli è comunque un risultato eccellente se si considera che alla gara erano iscritte ben 298 coppie.

l.d.