Spettacolare Vigilar, adesso viene il bello

La Vigilar battendo nell’ultima giornata della regular season Monselice, chiude il campionato al primo posto e domenica 16 aprile alle 18 al Palas Allende gioca garauno della finale per salire in A2 contro Ortona, la prima dell’altro girone. Sarà una sfida al meglio delle tre partite.

Coach Maurizio Castellano cosa ha detto ai suoi giocatori dopo la sofferta vittoria a Monselice che ha sancito la chiusura del campionato in vetta con 22 vittorie su 26 partite?

"Che questo risultato è il coronamento di un lungo e tortuoso percorso, durante il quale siamo riusciti a sopperire ai problemi che una stagione intensa come quella vissuta finora ci ha dato. E’ solo l’inizio. A Monselice è stata una vittoria complicata, ma alla fine l’abbiamo spuntata. Siamo stati contenti, siamo riusciti sempre a portare a casa il risultato anche domenica pur non esprimendo in tutti i set un gioco fantastico. Ma quando giochiamo bene, non ci tiene a bada nessuno e lo abbiamo dimostrato. Ancora una volta abbiamo fatto vedere quello che siamo capaci di fare. Adesso andiamo avanti. Il bello comincia ora".

Prima della finale promozione, avete però la Supercoppa contro Abba Pineto sabato 8 aprile alle 20 tra le mura amiche. Una gara secca. Siete pronti?

"Direi di fare basta con i festeggiamenti per la conquista dei playoff, in questa settimana prepariamo le Supercoppa, è la prima volta che Fano la gioca. Il trofeo è un affare tra la prima della stagione regolare, cioè noi, e la vincitrice della Coppa Italia quindi Abba che è anche la seconda della classifica. Pineto è una formazione molto determinata ed è stata anche un’ottima contendente per la vetta del campionato. Ha sbagliato davvero poco e fino all’ultimo ci ha insidiato il primo posto. Sarà un bel banco di prova per noi per poi buttarci nella corsa verso la serie A2".

Si sarebbe mai aspettato ad agosto di arrivare fino qui?

"L’impegno è stato di tutti e tutti abbiamo lavorato per raggiungere questo traguardo, ma non era affatto scontato. Sono contento per la società, perché è un risultato che premia tutti. In questi mesi il club ci ha sempre supportato in tanti modi e non è mai scontato".

"Essere arrivati primi assoluti della serie A3, infatti abbiamo fatto più punti anche della capolista dell’altro girone, Ortona appunto. Ecco perché giocheremo l’eventuale bella per la promozione davanti al nostro pubblico. Credo che questa bella vetrina ce la siamo guadagnata con merito, perché quest’anno abbiamo davvero fatto qualcosa di speciale. Ma ripeto è solo l’inizio".

Beatrice Terenzi