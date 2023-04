"Spingere sulla battuta per espugnare Pagliare"

Serie B2. Oggi alle 19 l’Apav Lucrezia è di scena a Pagliare contro il Centrodiesel. "Pagliare è una squadra che rispetto all’andata ha cambiato qualcosa, ma il loro gioco è rimasto lo stesso – così il dirigente Simone Paolini – quando la palla lo permette è un gioco molto rapido. Per questo dobbiamo essere bravi a spingere molto in battuta. In casa sicuramente si esaltano, quindi dobbiamo essere molto attenti e concentrati pensando che non sarà semplice".

Serie C. Nel maschile, girone C, oggi alle 18 Sios Novavetro San Severino-Virtus Fano: "È stata la finale l’anno scorso dei playoff, e quest’anno sarà un’altra finale. Sempre loro la Sios – dice coach Angeletti –. Vincere da 3 punti vorrebbe dire scavalcarli in classifica e raggiungere la promozione diretta, altrimenti qualsiasi altro risultato, promozione per loro e a noi ci aspetteranno i playoff da prima della classe". Nel girone D, alle 17 BorgovolleyFano-Il Ponte: "I nostri avversari hanno bisogno di vincere per sperare ancora nella salvezza, quindi saranno sicuramente agguerriti – commenta il vice Palazzetti – noi cercheremo di fare una bella prestazione per chiudere bene il campionato ed onorare la competizione fino in fondo". Alle 17,30 Montesi Pesaro-Macerata: "Affronteremo una squadra particolarmente forte sotto l’aspetto fisico e tattico – così coach Tropeano –. Dovremo assolutamente sfruttare il fattore campo e ribaltare la situazione. In settimana abbiamo lavorato molto sulle nostre caratteristiche e dovremo essere bravi a farci spingere dall’entusiasmo del nostro pubblico. Ora è necessario acquisire entusiasmo per preparare al meglio le prossime due partite". Banca Macerata, reduce dal successo in tre set contro Borgovolley Fano, è al secondo posto in classifica con trenta punti. Alle 21 Civitanova-Real Bottega: "Giocheremo per finire bene in preparazione dei playoff, dove vogliamo firmare una seconda fase positiva", dice il vice Signoretti. Nel femminile, girone C, oggi alle 18 Urbania-Collemarino ed Edilmonaldi-Adriatica Fano. Alle 19 Lardini Filottrano-Battistelli Blu Volley: "Sarà un’altra trasferta spareggio – afferma coach Giulianelli –. Giocheremo con la determinazione di continuare a fare bene il nostro cammino, loro sono una buona squadra, ma noi stiamo bene ed il morale è alto, quindi scenderemo in campo concentrati e convinti delle nostre potenzialità". Nella prima giornata dei playoff alle 18 Team 80 Gabicce-Urbino: "Giocheremo la prima partita dei playoff contro Urbino – spiega la centrale di Gabicce Virginia Livi –. Nonostante l’accesso a questa fase sia stato del tutto inaspettato, faremo del nostro meglio per portare a casa un risultato positivo, dando il massimo e giocando di squadra. Chiediamo al nostro pubblico di accorrere numeroso per sostenerci".

Beatrice Terenzi