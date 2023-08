Sport Village Pesaro: tricolore Martina Bini, storico quarto posto

La stagione stellare del Nuoto Artistico di Sport Village si arricchisce di due risultati storici. Ai Campionati Italiani Categoria Esordienti A che si sono svolti a Busto Arsizio nell’esercizio di solo Martina Bisi ribalta il sesto posto ottenuto in eliminatoria risalendo la classifica fino al 4 posto grazie ad un’ottima prestazione nella gara di obbligatori per poi laurearsi campionessa italiana in finale con il punteggio di 221.5744. Nessuno prima di Martina aveva conquistato il titolo italiano in questa categoria. Inoltre, interpretando il tema "Guerrieri Giapponesi" la formazione composta da Martina Bisi, Viola Agostoni, Sara Tornati, Elisa Filippetti, Greta Forzelin, Emma Pierleoni, Giorgia Zaccarelli, Alice Sparaventi, Flora Cosmi, Anna Marcantoni ha conquistato il quarto posto nell’esercizio di libero combinato con il punteggio di 223.7500, con una spettacolare rimonta rispetto al già ottimo ottavo posto dell’eliminatoria. È la prima volta nella storia del nuoto sincronizzato pesarese in cui viene conquistata una posizione così alta in classifica in questa specialità. Una buona prestazione anche per Emma Pierleoni nella stessa sessione gara di esercizio di Solo. Emma migliora il proprio posizionamento da 21 a 19. Per quanto riguarda il duo, dopo una eliminatoria sofferta chiusa al diciannovesimo posto, Martina Bisi e Emma Pierleoni tornano alla carica in finale conquistando un meritato nono posto. Ottimi risultati anche per il duo formato da Alice Sparavanti e Giorgia Zaccarelli che concludono ventiduesime. Soddisfatte la responsabile Barbara Gabucci e le allenatrici Elisa Siliquini, Sara Cecchini e Laura Ermedi: "Conquistare un titolo italiano e un quarto posto di squadra a livello nazionale ci rende davvero orgogliose del lavoro e dei progressi fatti durante l’anno. Siamo convinte che questi risultati siano frutto non solo dei progressi fatti dalle singole atlete a livello di tecnica, ma anche dallo spirito grintoso e della forte unione e collaborazione instauratasi tra le ragazze. Siamo consapevolmente fiere di essere una vera squadra".

b.t.