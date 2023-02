Sport Village, una staffetta d’oro

Si sono svolti nella piscina di Fabriano i campionati regionali Master. Presenti quasi 500 atleti di tutte le società marchigiane ed anche di Sport Village Banca di Pesaro che hanno colto uno dei migliori risultati di sempre classificandosi all’ottavo posto generale ed ottenendo innumerevoli podi. Ecco nel dettaglio il medagliere. Oro per Giulia Brenda nei 200 e 400 sl, primo posto anche per Paolo Vedovi (200 e 400 sl), Giorgia Ippoliti (100 dorso e 100 misti), Luca Casiraghi (50 e 200 rana), Giovanna Bruni (100 rana), Michael Francesconi (50 farfalla e 100 misti), Francesca Giorgioni 50 e 100 farfalla, Claudia Guetti 200 misti. Medaglia più preziosa anche nelle staffette: 4x50 sl composta da Brenda, Guetti, Bruni e Giorgioni, 4x50 sl (Barbarini, Casiraghi, Ferri e Vedovi). Oro anche nella staffetta 4x50 mista femmine con Ippoliti, Bruni, Giorgioni e Pagnoni. Hanno conquistato l’argento: Giulia Pagnoni nei 100 sl, Simona De Angelis nei 100 sl e 100 dorso, Gino Scola nei 200 sl, Roberto Barbarini nei 200 sl, Claudia Guetti nei 100 rana, Giovanna Bruni nei 200 rana. Secondo posto anche nella staffetta 4x50 stile libero mista con Guetti, Casiraghi, Giorgioni e Barbarini. Terzo gradino del podio per Gianluca Malipiero nei 200 sl, Roberto Ferri nei 50 farfalla e Emiliano De Carmone per 100 misti. Ed ora per la squadra Master qualche giorno di riposo per poi partire alla volta di Ostia dove la prossima settimana ci sarà il primo Memorial Bud Spencer.

b.t.