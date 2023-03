Sprofondo Vis, appare lo spettro della serie D

Vis Pesaro

0

Montevarchi

1

VIS (3-5-2): Farroni; Gega (19’ st Ghazoini), Tonucci, Bakayoko (37’ st Garau); St Clair, Aucelli (28’ st Ngom), Valdifiori, Di Paola (28’ st Pucciarelli), Zoia; Gerardi, Fedato. All. Brevi. A disp. Campani, Gavazzi, Rossoni, Enem, Astrologo, Sanogo, Coppola, Parodi.

MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Tozzuolo, Gennari (36’ st Chiti), Bertola; Cerasani, Amatucci (37’ st Nador), Giordani, Mussis, Lischi; Italeng (25’ st Kernezo), Perez (16’ st Biagi). Al. Banchini. A disp. Mazzini, Rossi, Boncompagni, Fiumanò, Manè, Rovaglia, Silvestro, Marcucci, Enyan, Pietra.

Arbitro: Taricone di Perugia.

Rete: 25’ pt Perez.

Note – Serata fresca, terreno discreto, spettatori 990 (paganti 392, abbonati 598); una trentina i tifosi ospiti; espulso al 15’ st Giordani (doppia ammonizione); ammoniti Farroni, Gennari, Aucelli, Giusti, Gega, Zoia, Gerardi, Biagi; angoli 2-4; rec. 1’ + 7’

Il ‘cupio dissolvi’ della Vis trova evidente espressione nello scontro diretto col Montevarchi. A compimento di una serie disastrosa (8 gare senza vittoria, un punto e 13 gol incassati nelle ultime 5), la squadra di Brevi perde in casa con l’ultima e vede spalancarsi gli scenari peggiori. Le mancava l’ultimo primato negativo: ora ha peggior difesa e peggior attacco. La qualità del gioco è in linea con quei numeri. Neppure il recupero di giocatori importanti (Di Paola in primis) è servito a mutare l’andazzo. Contro il Montevarchi di Marco Banchini – un altro venuto a banchettare da ex al Benelli – l’unico vero tiro in porta è il rigore sbagliato da Fedato (Gerardi agganciato da Cerasani), destro forte nell’angolo battezzato dal portiere. Poteva valere il pari prima del riposo, anziché preparare la rimonta ha spalancato incubi, tanto da aprire la strada a un secondo tempo osceno. La Vis l’ha giocato per 37 minuti con l’uomo in più (espulso Giordani per doppio giallo), ebbene non è riuscita a combinare nulla: un paio di tiracci di Fedato (certo scosso dal fattaccio), un salvataggio di Bertola su St Clair.

L’assedio? Macché. Basti dire che nella ripresa ha calciato un solo angolo e che il Montevarchi ha concluso di più anche con l’uomo in meno. L’errore più grave: aver commesso innumerevoli falli di rabbia, impeto e frenesia nella ripresa (11), facendo il gioco dei toscani che non chiedevano altro che di spezzettarlo. Non solo: lanci lunghi nel mucchio, quando sarebbero serviti lucidità e giro palla, per allargare le maglie dei toscani. I limiti tecnici di diversi giocatori sono emersi più di altre volte. Su tutto, la confusione mentale. Il Montevarchi l’ha vinta con merito, grazie a un primo tempo di buon palleggio e alta intensità nel quale ha preso spesso d’infilata i pesaresi: tre le palle gol, la prima sventata in qualche modo da Farroni quasi sulla linea (tiro di Perez), la seconda deviata in angolo dal portiere sulla conclusione di Amatucci.

Quindi il gol a metà tempo: serpentina di Amatucci in area, Tonucci rintuzza, Amatucci spara dal limite, Farroni devia sul palo e Perez ribatte in rete. Inevitabilmente, è finita in dura contestazione. La posizione di Brevi si fa critica. Qualunque cosa succeda, di qui al derby di Fermo, salvare questa squadra appare sempre più difficile.