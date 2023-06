Spunta Menetti nelle telefonate di Ario Costa Corbani va a Brindisi, perché no Baioni a Pesaro

Archiviato Jasmin Repesa, la Vuelle ha cominciato a guardarsi intorno. I nomi disponibili sono più o meno sempre quelli. Ma non dipende solo dai nomi, bensì dai sold. Se Repesa ha ribadito che la sua decisione dipende dalla mancanza di un budget adeguato, la società vorrà far sapere che i conti comunque tornano e il budget complessivo sarà più o meno quello dello scorso anno. Si continuano a fare I conti sugli ingaggi degli italiani. Se con Repesa era forse scontato un addio del play, con altri nomi può succedere qualsiasi cosa a cominciare dalla scelta di un play statunitense. Rimangono totalmente aperte le strade di Totè, Tambone e Visconti, che hanno contratti più bass. Con la firma di Corbani a Brindisi, molti tifosi cominciano a fare il n ome di Giacomo Baioni come allenatore della Vuelle. Ario Costa probabilmente vorrebbe portare Romeo Sacchetti alla guida della Vuelle. Ma Cantù ha deciso di non rimanere senza allenatore, nonostante la sconfitta nei playoff di serie A. Cantù è pronta a rinnovare la fiducia a Sacchetti, rispettando il contratto in essere fino al giugno con l’ex c.t. azzurro. Il CdA dell’altra sera sera avrebbe optato per la conferma del coach, dando mandato al gm Sandro Santoro di costruire una squadra più adatta a lui. Nel frattempo Costa avrebbe avviato anche un dialogo con Menetti.Per rimanere dalle parti di Cantù si parla anche di una possibile idea Sacripanti per Pesaro. "Pino" però è sotto contratto con la Givova Scafati e non parrebbe in grado di liberarsi facilmente.