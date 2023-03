"Squalifiche inattese"

Il presidente della Viridissima Daniele Mancioli lancia un appello: "Società, atleti, Federazione, classe arbitraledevono lavorare nella stessa direzione per salvare il calcio dilettantistico". Il riferimento è alle squalifiche di tre giocatori (El Karouachia Sami 3 giornate, Luis Ruci e Simone Smacchia 2 giornate) scoperte ieri e suo modo di vedere "inspiegabili": "Capita di affrontare una trasferta difficile...con scontri di gioco e tanto agonismo ma tutto scorre ed arriva il triplice fischio che decreta la fine delle ostilità. Tutto normale, sembrerebbe, se non fosse che non basta un fischio a far calare l’adrenalina nei giocatori che si avviano negli spogliatoi e può accadere che si scambino battute e atteggiamenti irriverenti. Ma quando il sudore si asciuga e la mente si rilassa, tutto appare diverso: ci si attarda a parlare, si saluta qualche amico avversario, si discute di classifica e ci si informa sui risultati delle altre. Tutto normale, davvero. quel che succede all’esterno degli spogliatoi non è visibile per cui se accadessero fatti gravi e sanzionabili sarebbe impossibile per il direttore di gara risalire agli autori o ai colpevoli. Capita così che a fine partita l’arbitro ti riconsegni la distinta firmata che riporta gli ammoniti e gli espulsi della gara ma non si trovi traccia di eventi accaduti a fine incontro all’esterno degli spogliatoi. Capita però, a metà settimana, di leggere il comunicato ufficiale delle decisioni disciplinari riferite alla gara appena disputata e si rimane sconcertati dalla violenza dei provvedimenti che infliggono punizioni pesanti nei confronti di giocatori coinvolti in scontri tra avversari avvenuti proprio all’esterno degli spogliatoi ma non si capisce il motivo per cui almeno due dei tre giocatori sanzionati pare si trovassero chi sotto la doccia e chi a bordo campo a parlare con un proprio compagno ancora un po’ nervoso".