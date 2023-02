St Clair: "Vis, mi sei piaciuta. E ora avanti"

St Clair, come ha vissuto il suo esordio con la maglia della Vis Pesaro?

"Ho vissuto bellissime sensazioni, sia in campo per quello che sono riuscito a fare che soprattutto per il supporto che i tifosi ci hanno dato. Ho sentito tantissima spinta arrivare dagli spalti al terreno di gioco e questo credo sia stato determinante per arrivare a una bella vittoria come è stata quella contro la Torres Sassari. Vincere così nei minuti finali e dopo una gara di sofferenza e di volontà è stato ancora più bello, sia per noi giocatori che, credo, per chi ci ha sostenuto dall’inizio alla fine dagli spalti a cui va il mio grazie"

Due assist suoi, il calcio d’angolo del pareggio e la punizione da cui è arrivato il 2-1, si aspettava di lasciare subito il segno?

"Quando si va in campo si cerca sempre di dare il meglio, ognuno per le sue caratteristiche. Le mie le conosco bene. Penso di sapere calciare bene sia i calci d’angolo che le punizioni. E’ una mia qualità quella di tirare i calci da fermo cercando l’assist, quindi quando c’è una opportunità di potere dare il mio contributo in questo senso mi prendo volentieri la responsabilità"

All’esordio al "Benelli" con Sassari ha agito sulla fascia sia in fase di interdizione che di mezzala. Qual è il suo ruolo preferito, la posizione che predilige in campo?

"Posso fare il quinto uomo, il terzino destro, oppure la mezzala, l’importante è che io agisca sulla fascia dove mi trovo più a mio agio, quello è il posto dove sono sempre stato da calciatore. Mi sento insomma un uomo di fascia anche se sta naturalmente all’allenatore decidere dove impiegarmi"

Prime impressioni dalla città e dall’ambiente?

"Sono qui da poco e mi sono trovato subito molto bene. I tifosi ci sono stati molto vicini, ripeto, sulla fascia dietro di me ho sentito l’energia che mi ha spinto a fare bene, per chi gioca l’aspetto ambientale è determinante"

Nato a Londra ma Scozzese, qual è la sua storia?

"Sono cresciuto nelle giovanili del Chelsea assieme ad altri giovani calciatori che poi sono arrivati in Italia con me. Ex compagni inglesi che ora militano in diverse altre squadre. L’esperienza italiana è sicuramente formativa sia per me che per i miei amici inglesi".

Che gruppo di calciatori ha trovato alla Vis?

"Un ottimo gruppo, unito, lottiamo tutti insieme per scalare la classifica e dobbiamo solamente continuare a lavorare con questa intensità e giocare con questa volontà. Partita dopo partita ce la faremo e centrare l’obiettivo. Sono molto felice per il mio esordio coinciso con la prima vittoria"

Quali sono le differenze sostanziali tra il calcio inglese e quello italiano?

"Qui il calcio è molto più tattico, mentre in Inghilterra è più fisico e basato sul contatto. Sono due modi diversi di interpretare questo sport, entrambi molto interessanti e stimolanti per chi gioca. Mi piace quello che ho visto nella mia prima gara a Pesaro"

