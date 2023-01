Stadio che aggreghi giovani e famiglie: dov’è il progetto?

Dare un parere negativo su una mozione che invitava a considerare un progetto vero per lo stadio "Benelli", avalla il titolo di ieri che era chiaramente ironico (Benelli "Perfetto") e conferma che sullo stadio questa Giunta, alla quale va riconosciuto di avere fatto molto più di altre, non ha una visione moderna, illuminata e un progetto organico. Senza gli interventi fatti (tribuna Prato in tubi a parte) l’impianto non sarebbe stato agibile per la Lega Pro. Si sono quindi fatti lavori "obbligatori" dopo decenni di incuria. Ora, trasferire al posto della vecchia Prato la sede dell’Aspes, significa mettere una pietra tombale sulle possibilità di sviluppo dell’area. Uno stadio moderno non è un campo sportivo dove andare a vedere le partite una volta ogni due settimane. Questo concetto è del ’900. Uno stadio moderno è un centro di aggregazione, un luogo da frequentare tutti i giorni con le famiglie, i bambini, i giovani, razionalizzando gli spazi e offrendo servizi che possano sostenere anche le spese di manutenzione: ristorante, mediateca, ludoteca, biblioteca dello sport, circolo per i tifosi, area commerciale, più che sede dell’Aspes. E, di fianco, un parco da intitolare magari al grande giornalista Italo Cucci (nativo di Sassocorvaro), dove periodicamente leggere le pagine epiche dello sport con un ciclo dedicato alle scuole dove si parli di cultura dello sport. Poi vengono i bagni, le tribune coperte e asciutte, il bar non sotto il livello dei piedi, la viabilità, i parcheggi. Dov’è tutto questo? Di quale progetto parla il Comune? Dieci milioni per il vecchio palas, nemmeno tre per il Benelli. I numeri sono questi, il resto toppe di cui la gente è stanca.

d.e.