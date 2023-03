Stadio Vis, avanti a pezzi: mozione bocciata

La Protezione civile è stata già allertata e oggi le pompe dovrebbero essere azionate al "Benelli" per "salvare" la partita tra Vis e Reggiana in programma domenica. Ma la ristrutturazione di tutta l’area stadio con un progetto organico e non a pezzi, non pare nell’agenda di questa Giunta che ha respinto la mozione presentata da Fratelli d’Italia nell’ultimo consiglio comunale con la quale si chiedeva a sindaco e alla stessa Giunta di "impegnarsi affinché si prevedano degli stanziamenti necessari per la copertura della gradinata Prato e si valuti un generale piano di ammodernamento della Stadio Tonino Benelli oppure si ipotizzino alternative". Il centrodestra, che l’aveva presentata con il consigliere Daniele Malandrino, ha votato a favore, la Maggioranza no: "Quello che chiedevamo – spiega Malandrino – era un generale Piano di ammodernamento dello stadio Benelli, ovvero un progetto che riqualificasse l’intera area di pertinenza del Benelli, un progetto da realizzarsi a step successivi ma seguendo delle precise linee guida che portassero alla realizzazione di uno stadio moderno e alla riqualificazione di un’area importante e centrale come quella dello stadio. Un progetto che evitasse, come nel caso della futura copertura della Prato, di rimettere mano, dopo pochi anni, a quanto fatto abbassando...