Stasera la Vuelle vuole ingranare la quinta. Anticipo di fuoco sul campo di Reggio Emilia

E’ la partita scelta da Eurosport 2 per l’anticipo della 10ª giornata (palla a due alle 20.30). Questa sera, dunque, al PalaBigi di Reggio Emilia i riflettori si accenderanno su Unahotels-Carpegna Prosciutto, sfida fra due squadre separate da due soli punti in classifica dopo il doppio stop che ha frenato l’ascesa degli emiliani verso i quartieri alti. Il nuovo coach Dimitris Priftis è un po’ infastidito dal modo in cui la sua squadra ha interpretato le ultime due gare e non lo manda a dire: "Noi arriviamo da due sconfitte molto brutte e vogliamo assolutamente cambiare pelle e invertire questa tendenza. Per riuscirci dovremo essere più umili rispetto a come siamo stati nelle ultime partite. - dice il coach ellenico -. Non ci abbiamo messo la giusta applicazione ed energia e questo mi ha dato fastidio".

Ovviamente dopo aver affrontato e perso con Tortona e Venezia, due delle big della serie A, l’arrivo di Pesaro costituisce per Reggio l’obbligo di tornare alla vittoria: "Hanno già ottenuto alcune vittorie significative contro Tortona e Milano. Questo conferma che possiedono un buonissimo potenziale e diverse capacità - sottolinea Priftis -. Quella con la Vuelle è una partita al nostro livello di competitività e giocando anche in casa è certamente una di quelle da vincere. Hanno tanti ottimi tiratori e talento sul perimetro, ma oltre a limitarli dovremo pensare a come impedirgli di creare dei buoni tiri. Totè? Sta avendo un impatto quasi impressionante. Ma non c’è solo lui: hanno anche Mazzola e Tambone, italiani di buonissimo livello".

In casa Reggio l’acciaccato Weber, che ha sostituito Cinciarini in cabina di regia, viene dato in ripresa così come Quincy Ford sul fronte pesarese, che si è allenato ed è partito con la squadra. Buscaglia chiede ai suoi di confermare quanto di buono hanno fatto vedere al capitolo rimbalzi contro Treviso, vincendo finalmente la battaglia sotto i tabelloni mettendo insieme gli 8 di Mockevicius e i 9 di Mazzola per un’accoppiata che si è fatta rispettare. "I rimbalzi sono una voce vitale in qualsiasi partita, a maggior ragione su un campo come questo dove la squadra di casa vuole correre il campo proprio grazie al predominio sotto le plance". Finora non è stata ancora provata la soluzione con Totè e Mockevicius insiene sul parquet e chissà se stavolta sarà quella buona. Fischiano Baldini, Borgioni e Pepponi.

Elisabetta Ferri