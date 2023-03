Stazzonelli convocato in azzurro Parteciperà al raduno Under 20

E’ un periodo veramente positivo per le giovanili della Vuelle. L’under 19 guidata da Giovanni Luminati ha già raggiunto due risultati importanti, qualificandosi con sei turni di anticipo per le finali nazionali di maggio e conquistando da unica squadra imbattuta le final eight della Next Generation ad eliminazione diretta dal 10 al 12 aprile a Napoli. Tra i protagonisti c’è anche e soprattutto Umberto Stazzonelli (foto) che è stato convocato da coach Magro nel primo nuovo raduno della nazionale Under 20 previsto a Sirmione il 13 e 14 marzo. Stazzonelli l’anno scorso ha partecipato agli europei under 18 e cercherà di riuscire a strappare il bis a Heraklion in Grecia, dall’otto al sedici luglio. Per l’atleta ormai pesarese d’adozione la partecipazione alle due fasi finali del campionato italiano e della Next Generation serviranno anche a rendere più fattibile un suo possibile ritorno in maglia azzurra. La squadra under 19 ha concluso un tour de force mantenendo l’abitudine alla vittoria. Dopo le quattro giornate di Rovereto, dal 16 al 23 febbraio, Sgarzini e soci sono stati impegnati in altre due partite. Lunedì la sfida di serie D con la Vadese che è valsa la conquista della prima posizione in classifica nella prima fase di campionato. "Il campionato di Serie D – dice coach Luminati – serve per fare ulteriore esperienza. Tutti i ragazzi possono fare ancora passi in avanti".

Alla stessa maniera la Vuelle ha recuperato la partita del girone 2 del campionato nazionale di eccellenza under 19, rinviata per la sovrapposizione con la Next Gen. La Vuelle ha vinto a Perugia per 73-48, pur non avendo a disposizione, per svariati motivi, Stazzonelli, Dia, Di Francesco, Siepi e i fratelli Sablich. La squadra biancorossa ha confemato l’imbattibilità puntando molto sull’aggressività difensiva e sulle capacità tecniche di Sgarzini e Maretto.