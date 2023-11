Stazzonelli e Maretto imperversano a Lanciano. La Carpegna Prosciutto under 19 vince in rimonta

Torna subito alla vittoria la Carpegna Prosciutto under 19, dopo la sconfitta subita lunedì scorso a Forlì, trionfando 84-90 a Lanciano. I padroni di casa, anch’essi con una sola sconfitta, partono forte e toccano il +10 (28-18) a fine primo tempo, prima di subire la rimonta pesarese che all’intervallo porta la Vuelle avanti di due (41-43). Gli abruzzesi escono meglio dallo spogliatoio e costruiscono un corposo vantaggio fino al 74-61 prima di subire il furioso ritorno della banda di coach Luminati, che fissa la vittoria coi liberi di Stazzonelli. Prova superlativa della coppia Stazzonelli-Maretto (foto), autori rispettivamente di 27 e 26 punti, unici in doppia cifra insieme a Fainke con 13. Non arriva ancora il primo sorriso stagionale per il Bramante, che cade 56-68 in casa contro la Stamura Ancona. Partita non senza rimpianti da parte dei ragazzi di Nicolini, bravi ad approcciare il match (23-18 al ‘10) e poi ritrovare la leadership a fine terzo quarto (47-43). Nell’ultimo i biancoblu crollano 9-25 perdendo la settima gara, non bastano i 22 di Sabbioni.

In under 17 tutto sotto controllo per la Vuelle nel girone A, vincente 102-40 a Senigallia e prima indisturbata a fine andata, mentre nell’altro girone il Bramante sbanca Perugia 65-72, raggiungendo Matelica a sei punti. Prima vetta solitaria per la Vuelle under 15 che dopo la vittoria contro l’Attila Recanati 67-88, ringrazia Porto Sant’Elpidio vincente sulla Stamura. Sconfitta a tavolino 20-0 per l’Italservice Loreto a causa della mancanza dei documenti di riconoscimento degli atleti. Nel weekend importante occasione per il 2008 Noel Michelazzo e il 2009 Riccardo Leonardi, che hanno partecipato al prestigioso torneo europeo under 16 disputatosi a Trieste con le canotte rispettivamente dell’Orange 1 Bassano e dell’Olimpia Milano. I due si sono incontrati poi nella finale terzo-quarto posto, vinta da Milano.

Leonardo Selvatici