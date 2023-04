Stefanelli: "Non era facile ma possono ancora farcela"

"Non era facile per la Vis, è andata bene per noi e male per loro, ma possono farcela". Al triplice fischio, Stefano Stefanelli, direttore sportivo del Cesena, ed ex della Vis, esamina la gara: "E’ andata come volevamo, come avevamo previsto, il Cesena ha giocato una buona partita e ha messo in campo la determinazione che ci voleva". La Vis? "Ha giocato una buona partita, ha fatto quello che poteva, ma oggi non era facile affrontare questo Cesena e fare di più. Credo che la Vis abbia tutte le possibilità per giocare un buon playout e salvarsi".

In tribuna anche l’ex giocatore della Vis Alessandro Alpini: "Peccato, ho visto in campo una buona Vis, ha reagito e nel secondo tempo in dieci ci ha provato, ma qui non è semplice fare risultato". Giovanni Mei, ex allenatore della Vis, ammette che "non era una partita adatta per conquistare punti per evitare i playout. Il Cesena è più forte e più dotato, ha meritato di vincere. Alla Vis serviva vincere: un pareggio avrebbe cambiato poco". Deludente il primo tempo dei biancorossi: "Effettivamente – dice Mei – nel primo tempo la Vis ha fatto poco per contrastare il Cesena, ma non era facile: molte squadre compresa l’Entella qui hanno preso sbandate, e c’è da considerare anche il valore dei romagnoli seppur rimaneggiati". Quanto all’espulsione di St Clair, "a me non sembrava un fallo da espulsione, tanto è vero che quel fallo non ha provocato infortuni". Infine I playout: "Vanno affrontati con calma, bisogna prepararli bene sia psicologicamente che fisicamente. Alla fine la differenza la fanno i particolari, la mentalità e la condizione psicofisica". In sala stampa nessun tesserato della Vis si è presentato ai microfoni, in linea col silenzio stampa indetto il 17 marzo scorso. Così invece ha parlato il tecnico del Cesena Toscano: "Abbiamo affrontato una Vis che aveva bisogno di punti, che si è allenata a Pasqua e a Pasquetta, che riteneva questa partita vitale. Noi potevamo commettere errori e magari non affrontare la partita nel modo aggressivo con cui invece l’abbiamo approcciata". Infine, è tanta la soddisfazione che trapela dalle parole dell’attaccante fanese Cristian Shpendi, autore della rete del 2-0: "Era tanto che desideravo il primo gol. Anche se nelle partite in cui sono entrato non sono mai riuscito a segnare, ho cercato sempre di dare un contributo alla squadra"

Nella foto: Banchieri

Riccardo Spendolini