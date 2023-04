Strepitoso Nardi, ora il derby con Musetti

Il sogno di Luca Nardi continua. E’ un sogno vissuto con i piedi bene a terra, ma che muove da una prima impresa che il tennista diciannovenne di Pesaro ha fatto ieri battendo con un doppio e sorprendente 7-5 l’atleta di casa Valentin Vacherot nel primo turno del torneo di Montecarlo. Vacherot era il numero 90 del racking, Nardi il numero 161. Sul campo il pesarese ha dato battaglia, con l’avversario monegasco che giocava in casa e che aveva anche il favore del pubblico. Due ore tirate, in cui Luca ha messo in campo non solo colpi di genio, ma anche tenuta fisica e lucidità, senza le quali non sarebbe forse riuscito a sovvertire il pronostico.

Oggi Nardi inconterà il numero venti al mondo, quel Lorenzo Musetti che ha sofferto un set con il serbo Miomir Kecmanovic, per poi dominarlo con i parziali di 7-6, 6-0. Un grande avversario che Luca conosce da una vita, da quando, nel suo percorso giovanile, lo incrociava sui campi della categoria Under 14 e non solo. Un avversario che, spiega Nardi, "ho battuto solamente una volta, molto forte sotto tutti gli aspetti. Ci conosciamo bene, fin da giovanissimi ci siamo incrociati sul campo. E’ già una bellissima soddisfazione avere superato il primo turno ed essere arrivati fin qui. Vedremo come finirà, spero che sia una bella partita e che il pubblico si diverta, il tennis è innanzitutto divertimento per me e per chi lo guarda".

Un derby azzurro di grande fascino tra due amici di vecchia data il cui rapporto Nardi ha raccontato anche in una intervista concessa alla rivista Ubitennis di Ubaldo Scanagatta: "Fino a qualche anno fa abbiamo fatto le nazionali, passavamo anche dei momenti insieme fuori dal campo, andavamo a cena fuori, eravamo in camera insieme, abbiamo giocato a calcio insieme. Quando eravamo insieme nei tornei, ad esempio giocavamo a scopone scientifico. Quindi sì, quando ci vediamo ci piace passare del tempo insieme". Attorno a Luca Nardi grandi nomi, come ha aggiunto sempre a Ubitennis: "Ci sono Alcaraz e Rune che sono del mio stesso anno, numero uno e numero otto. Quindi sono chiaramente molto lontani da me, io ho fatto un percorso diverso, ho iniziato a prendere il tennis seriamente, ovvero allenandomi con una certa costanza ed un certa voglia solamente da due anni, due anni e mezzo. Come pressione non ne ho perché ognuno ha il suo percorso, quindi vedrò quello che farò e spero di poter raggiungere certi risultati".

d.e.