Stringere i denti: questa la parola d’ordine della Vuelle

Davanti una ventina di giorni durante i quali la Vuelle deve stringere i denti, alla luce degli infortuni ed anche dei recuperi lenti: leggasi Delfino. Non solo questo perché va ‘recuperato’ anche il killer Moretti che sta viaggiando sotto le sue prestazioni. Stringere i denti in attesa degli assestamenti che sembra stiano arrivando, anche se ancora la società su questo fronte tace. Un lungo in arrivo e poi si deciderà sulla scorta della voglia di soffrire che ha Charalampopoulos, perché sul tavolo c’è anche questo problema. Ma la ‘revisione’ la si vedrà al termine non solo del match di domenica a Sassari, perché prima del fermo per la coppa Italia, la Carpegna Prosciutto dovrà affrontare anche Reggio Emilia in casa e quindi Venezia. Storie non facili. Quindi dopo le Final Eight la pausa per la nazionale per cui si riprenderà a giocare a marzo. Una serie di finestre quelle che si sono aperte all’interno della squadra, ma una delle partite più ‘delicate’ sotto diversi aspetti è quella che riguarda Delfino, che ancora viaggia dentro le piscine per recuperare i problemi alla pianta del piede. Può entrare in campo il capitano in questa fase delicata? E’ in grado di reggere i ritmi partita dopo una sosta lunga mesi? Scende – se scende – in campo con la testa di quello che ha viaggiato anche in un quintetto Nba, o si metterà al servizio della squadra? Tutte domande da porsi, queste, perché Repesa ha creato una squadra senza fenomeni che trova la sua forza nella compattezza del gruppo. Sperando nell’umiltà dei grandi... ma adesso Delfino serve.

m.g.