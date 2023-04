Su valli e tornanti guidati dall’amore per le 2 ruote

Torna dall’8 al 14 aprile la Settimana Cicloturistica di Gabicce Mare, giunta alla 41ª edizione, organizzata dal Gruppo Albergatori Multiservizi presieduto da Angelo Serra. Sette giorni alla scoperta dell’entroterra marchigiano con altrettante uscite in bicicletta. Esattamente 41 anni fa, grazie all’intuito di albergatori, Gabicce Mare dava inizio alla Settimana Cicloturistica, raccogliendo immediatamente consensi ed apprezzamenti dagli amanti delle due ruote, provenienti dalle regioni italiane e da diverse nazioni europee ed anche extraeuropee. "Nel corso degli anni – ha esordito Serra – sono cambiate le tendenze, i sistemi di preparazione, la scelta dei telai, ma fortunatamente è rimasta una caratteristica universale che unisce idealmente tutti i partecipanti e che rappresenta il vero cuore della manifestazione: il piacere di stare insieme". Saranno circa 200 i partecipanti alla cicloturistica tra italiani e stranieri, con la maggioranza provenienti dalla Germania. "Ogni mattina – ha aggiunto il direttore di Confcommercio, Amerigo Varotti – come tradizione il gruppo di cicloturisti verrà guidato con moto staffetta, ammiraglie e assistenza medica verso paesi e territori da sempre molto attenti all’accoglienza turistica, dove le Pro Loco, con i volontari, cucineranno con amore, passione ed allegria. Montelabbate, Gallo di Petriano, Montemontanaro, Vallefoglia, Montecalvo in Foglia e Gabicce Monte sono le mete che saranno visitate, ognuna con le sue peculiarità storiche, artistiche e culturali. Ancora una volta il Parco Naturale regalerà emozioni a chi pedala". Marila Girolomoni, vice sindaco e Rossana Biagioni, assessore del Comune di Gabicce hanno annunciato eventi collaterali: "Martedì 11 aprile alle 21, al teatro Astra di Gabicce Mare, si affronterà l’argomento “Sicurezza stradale“, sottolineando il rapporto conflittuale tra il cicloturista e l’automobilista e la domanda irrisolta: “Perché sulla strada non si sopportano?“. Mercoledì 12 alle 21, sempre al Teatro Astra, la commedia "Chi più chi meno", messa in atto dalla compagnia "Il palco degli Sgranati" e venerdì 14, alle 21 la consegna dei premi ricordo della Settimana ai cicloturisti con la banda di Montefelcino".

Luigi Diotalevi