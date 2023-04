Successo delle finali provinciali PiùVolley campione Under 16 E c’è anche la sorpresa Kosheleva

Si sono svolte le finali territoriali under 16 femminili di volley nelle palestre di Calcinelli e Lucrezia. In semifinale PiùVolley Bianca e MegaVolley hanno battuto rispettivamente Volley Project Fermignano e Volley Pesaro Waves. In finale successo della PiùVolley Bianca. E’ stato anche consegnato il Trofeo ai vincitori della Prima Divisione Maschile dell’Apav Lucrezia-Calcinelli. Un’occasione per applaudire anche questa squadra maschile per bel traguardo raggiunto quest’anno. Come gradita abitudine la società ospitante ha omaggiato tutti gli arbitri della giornata. A dimostrazione che anche i fischietti devono essere comunque ringraziati per il loro lavoro. Poi una bellissima sorpresa: la giocatrice di serie A Tatiana Kosheleva ha raggiunti sul campo per premiare tutte le finaliste, una ad una. "Ci tenevo a ringraziare la capitana della Megabox Tatiana Kosheleva per essere stata presente, nonostante il suo impegno con la formazione di Vallefoglia – dice il presidente della Fipav provinciale Giancarlo Sorbini –. Le ragazzine sono state felicissime di vedere il martello russo a cui hanno chiesto di fare una foto insieme e gli autografi". Sorbini chiude: "Il volley giovanile sta crescendo nel nostro territorio e questo è un vanto per la provincia di Pesaro e Urbino".

b.t.