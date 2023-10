Sulle ali di Fainke e Maretto. Sbancato il campo di Colleferro

Prima trasferta stagionale per la Carpegna Prosciutto Papalini under 19 e seconda vittoria stagionale, a Colleferro (Roma), con il punteggio di 48-75. La squadra di Luminati porta un solo 2004, Maretto, e subito nel primo quarto prova a partire forte (15-21) prima di chiudere avanti di 9 lunghezze all’intervallo. Il vero e decisivo strappo arriva al rientro in campo nel terzo quarto: soli 8 punti subiti contro i 19 segnati e partita in cassaforte sul +20. L’ultimo quarto serve solo ad allungare il margine finale. Dominante la coppia Fainke-Maretto (rispettivamente 18 e 17 punti) seguito dal terzetto Sablich-Siepi-Ghiselli con sette punti segnati a testa.

In settimana è uscito il calendario della Next Gen 2023-2024 che dipanerà i gironi nelle due date di Varese (30-31-1° novembre) e Biella (26-29 dicembre). La Vuelle, inserita nel girone A, incontrerà nel primo weekend di gioco Napoli, Milano e Scafati. In under 19 Eccellenza perde ancora il Bramante, che rimane a secco in questo inizio di campionato; gli avversari della Stars Bologna, sconfitti all’esordio dalla Vuelle, partono fortissimo e chiudono avanti in progressione i primi due periodi, +11 e al ‘20 +15. Il Bramante vince l’unico quarto della partita (il terzo) riportandosi sotto la doppia cifra di svantaggio, ma non basta; finisce 77-90 per i bolognesi. Protagonisti nel Bramante Scavolini con 20 punti seguito da Nicolini e Sabbioni a 16 ciascuno. Inizia con una vittoria invece il cammino dell’under 17 di coach Mattia Costa, straripante in Baia Flaminia 100-49 contro Foligno. Partenza sparata, 30-15 il primo quarto, e poi gestione del vantaggio allungando fino al +51 finale; undici giocatori a segno sui dodici scesi in campo con Cornis cannoniere (33 punti). Nello stesso girone B perde la Delfino, 68-49 ad Ancona contro il Cab 1968, mentre nel girone A trionfa il Bramante contro Perugia dopo due tempi supplementari, 86-80, grazie ai 29 punti di Spadola.

Leonardo Selvatici