Surico celebra i 40 anni da allenatore: "1000 grazie"

Maurizio Surico ha raccontato 40 anni di canestri e le mille partite disputate come allenatore delle minors in un libro intitolato "1000 grazie". Un bilancio sportivo ancora in evouzione, visto che l’allenatore pesarese, a 67 anni appena compiuti, sta per disputare la Serie B con il Pisaurum Baseart. Una vita lo accomuna a tutti coloro che hanno calcato i parquet all’aperto dei campi parrocchiali o di sperdute palestre: "Le sue memorie vanno lette e condivise da tutti coloro che amano questo sport – ha detto Franco Bertini nel presentare il volume – d’altra parte chi ha passato quasi tutta la sua vita non in luminosi palasport, ma in anguste palestre ha sicuramente una grande passione da ricordare". L’allenatore Surico, dopo aver giocato da ragazzo a Cristo Re e nelle giovanili della Vuelle con Carisio Paolini, e disputato campionati a Fermignano e Fossombrone, ha cominciato a guidare una squadra ad Ascoli Piceno, che l’allenatore Stefano Michelini definisce un "deserto cestistico". Per proseguire in 16 società di serie B e C tra Toscana, Umbria e soprattutto le Marche. "Sono stato molto bene ovunque – racconta – e ho tanta gente da ringraziare e molti sono qui. Ringrazio Peppe Perfetti dirigente di Fermignano. Ma soprattuto ringrazio Sandro Maggiotto e sua moglie Lorenza che nel duemila fondarono il Pisaurum e che mi ha consentito di conoscere soprattutto belle persone e ragazzzi splendidi. Ringrazio Gianni De Palo, l’unica vera anima del Loreto". Tra i personaggi presenti nella gremita sala del consiglio comunale Davide Paolini, presidente della Fip Marche ("Il mio omaggio è ad un uomo che ha fatto una scelta di passione e di vita legata al basket") e l’assessora MIla Della Dora: "Diciamola tutta da tanti anni siamo la capitale del basket...".

Luigi Luminati