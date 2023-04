Suspence nei quartieri alti ma anche nella coda Atletico Ascoli e Fosso, una grande corsa a due

A due giornate dal termine il campionato di Eccellenza ha ancora molto da dire, sia per la zona d’alta classifica che in chiave playout.

Ora oggi giorno di Pasqua ci si riposa, si ritornerà in campo domenica 16 aprile, poi altro stop per la partecipazione al Torneo delle Regioni e infine domenica 30 aprile si giocherà l’ultima giornata.

Una corsa a due. L’attuale classifica vede l’Atletico Ascoli al primo posto con 50 punti e il Fossombrone al secondo con 49, al terzo posto a quota 45 due squadre: l’Atletico Gallo e il Montefano, quindi con solo 6 punti rimasti in palio molto probabilmente la vittoria finale arriderà a una delle prime due. Tra due domeniche l’Atletico Ascoli ospiterà il Castelfidardo (attualmente in zona playout) e nell’ultima giornata dovrà far salire al Montefeltro per affrontare l’Urbino (ancora in corsa playoff). Il Fossombrone invece prima andrà in trasferta a Osimo (l’Osimana ha qualche speranza di reinserirsi nel playoff) e poi se la vedrà nel derby casalingo con l’Atletico Gallo (in piena corsa playoff).

Le squalifiche. Il Comitato regionale della Figc Marche ha pubblicato le squalifiche relative alle gare di sette giorni fa. Squalificato per una giornata l’allenatore del Castefidardo Marco Giuliodori. Tre giornate di squalifica invece al calciatore Morris Abubaka Passewe del Valdichienti Ponte. Una giornata di squalifica a: Rinaldo Rispi del Fabriano Cerreto, Mario Titone e Alex Tondini dell’Atletico P.S.Elpidio e Angelo Traini dell’Atletico Ascoli. Ammenda di Euro 100,00 all’Osimana "Per aver alcuni propri sostenitori, durante la gara, accesso alcuni fumogeni, senza causare conseguenze. Segnalazione Commissario di Campo".

La classifica marcatori. 14 reti: Mauro Iori (Jesina) e Gabriele Tittarelli (Chiesanuova). 13 reti: Matteo Minnozzi (Atletico Ascoli). 11 reti: Jonathan Ciabuschi (A.A. Ascoli). 10 reti: Mario Titone (P.S.Elpidio). 9 reti: Ardit Tonuzi (Sangiustese). 8 reti: Carlo Mongiello (Chiesanuova) e Simone Bezziccheti (Fabriano Cerreto). 7 reti : Giovanni Barattini (Atletico Gallo), Simone Bonacci (Montefano), Alessandro Peroni (Atletico Gallo), Tommaso Battisti (Fossombrone). Seguono con 6 reti sei calciatori.

Amedeo Pisciolini