Tambone capitano: "Orgoglioso e felice"

PESARO

E’ orgoglioso ed emozionato il nuovo capitano: "Questo è un ruolo di grande responsabilità in qualsiasi squadra, ma essere il capitano di una società storica come la Vuelle lo è ancora di più. Sono carico e pronto per ricominciare". Quattro anni con la stessa casacca sono ormai una rarità nel basket e anche nella Vuelle era parecchio che non capitava più una cosa del genere: "Mi sento sempre più legato a questa città e a questo club, sono veramente contento, con la voglia di fare sempre meglio ogni stagione". Non si nasconde ’Tambo’ rispetto alle aspettative: "Il mio primo anno qui siamo andati alle Final Eight, nel secondo ai playoff, nel terzo abbiamo centrato entrambi i traguardi. Naturale che mi aspetto molto da questa stagione".

e.f.