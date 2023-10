Tambone il migliore coi suoi punti perfetti

Mccallum 5,5. Non una partita tonda la sua, perché ha alternato buone cose ad altre non proprio in linea con quello che uno si attende da un play americano. Soprattutto tende a palleggiare fino allo sfinimento. Se è colpa dei compagni che non giocano senza palla, oppure è colpa sua, questo è il rebus. Comunque sta in campo 30 minuti e chiude con 2 su 4 da sotto e 0 su 2 da fuori. Da sottolineare il fatto che non porta a casa un fallo in penetrazione e non è mai andato in lunetta.

Bamforth 7. Dopo Tambone il migliore in campo anche se, va detto, è un sorvegliato speciale: se non trova campo libero deve faticare e non poco per costruirsi un tiro. Chiude con 5 su 7 da sotto e con 2 su 4 da fuori. Porta a casa anche 5 rimbalzi, secondo solo a Ford.

Bluiett 6,5. E’ un giocatore che sembra inespresso, che scivola sulla gara senza incantare. Non stupisce, ma alla fine se si mette il tutto sulla bilancia, porta a casa un ottimo match. L’aletta chiude con 4 su 5 da sotto e 2 su 4 da fuori, con 2 su 2 nei liberi e 5 rimbalzi.

Visconti 5,5. Non tanto in campo (12 minuti) e va meglio nei primi venti che nella ripresa. Per quello che possa valere la divisione di un tempo così limitato. Comunque chiude con 2 su 2 da sotto e 0 su 1 da fuori, ma va detto che va in lunetta dove segna un 3 su 4, segno che è pericoloso.

Ford 6. Un altro di quelli che in una formazione molto periferica com’è la Vuelle non appare, ma è utile. Porta a casa 6 buoni rimbalzi con 1 su 4 da sotto e 1 su 2 da fuori,

Tambone 7,5. Il migliore in campo perché alla fine i canestri si pesano. E lui ne ha messi di importanti, andando a frenare tutti i tentativi di rimonta di Brindisi. Chiude con 4 su 6 da sotto e 2 su 5 da fuori.

Mazzola 5. Si è perso nei falli con un solo tiro da tre sbagliato e 4 rimbalzi.

Schilling n.g. Un solo rimbalzo con 0 su 1 da sotto. Ha 3 su 4 nei liberi. Il polso non batte. In campo 8 minuti.

Totè 6,5. Il problema? La sindrome di Alberto Sordi: tu me provochi e io me te magno. Ma l’uno contro uno non è con un piatto di pastasciutta, ma con le decisioni arbitrali. Si è caricato troppo presto di falli anche se ha retto fino alla fine, quando Buscaglia lo ha rimesso campo. Cade nel tranello delle provocazioni avversarie. La sua fragilità. Chiude con con 2 su 7 da sotto, 4 su 4 nei liberi e 4 rimbalzi.

m.g.