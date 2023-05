Tanti ex VL alla corte di Ramondino Il primo su tutti è Semaj Christon

Ultima giornata di stagione regolare per la Carpegna Prosciutto di Repesa quella che andrà in programma questa sera alle ore 19 alla VitriFrigo Arena, una sfida dal sapore di alta classifica che è stata vissuta per lunghi tratti della stagione, ma che ormai sembra solo un brutto ricordo.

A Pesaro arriva infatti la terza forza del campionato, la Bertram Tortona, la quale però non sta passando un bel momento con quattro sconfitte nelle ultime cinque e, dopo essersi staccata dalla coppia di testa Milano-Bologna, rischia ora di finire addirittura quarta nel caso in cui dovesse perdere e Sassari vincere a Milano. A livello di organico, tanti sono gli ex VL ora presso la corte di coach Ramondino, primo su tutti Semaj Christon; visto a Pesaro nella lontana stagione 2015-16, è rientrato in Italia dopo varie esperienze estere e pochi giorni fa è stato nominato tra gli otto candidati al premio di MVP della stagione regolare, grazie ai 16,2 punti e 5,2 assist a partita. La guardia titolare è invece JP Macura, un po’ più in ombra rispetto alla scorsa annata, ma autore comunque di più di 12 punti con però un non altissimo 30% da tre punti, con dalla panchina Ariel Filloy autore di una solida stagione da 8,1 punti di media e qualche prestazione oltre i 15 punti.

Assenza pesante nel ruolo di ala è quella di Demonte Harper, infortunatosi il 8 aprile a Venezia, e così al suo posto viene schierato in quintetto Leo Candi scalando Macura da ala; l’italiano aveva risposto con 12 punti di media nelle prime tre da titolare prima di steccare l’ultimo impegno. Rotazioni un pò più lunghe invece sotto canestro, con Daum (10+5,7 a partita) e Cain che sono i titolari inamovibili e Severini e Radosevic pronti a dargli il cambio dalla panchina. Il centro americano voluto da Repesa nell’estate 2020 quest’anno ha toccato il minimo di medie per punti e rimbalzi in Italia (6 punti e 6 rimbalzi), segno di un’età che avanza.

l. s.