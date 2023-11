Tanti uomini invisibili, ma il vero fantasma è stato Bamforth

McCallum 5,5 Il bicchiere è mezzo pieno ed anche mezzo vuoto: non male per quello che riguarda l’attacco, malino invece per quello che riguarda la difesa sulle guardie napoletane. Ha giocato con il piumino in mano. Quando di notte tutte le vacche sono nere non ha acceso nessun fiammifero. Chiude con 5 su 6 da sotto e con 0 su 2 da fuori.

Bamforth 5 La grande sorpresa negativa di questo match. Praticamente ha navigato nel nebbione per 26 minuti senza produrre nulla. Nemmeno presenza. Chiude con 1 su 6 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Bluiett 6 Un terminale ma non è uno che si porta dietro i compagni. Fa il compitino e quello che sa fare non lo fa male. Una buona spalla ma non un trascinatore. Chiude con 2 su 3 da sotto e 3 su 6 da fuori.

Visconti 5 Il problema non è tanto che non è stato ‘ fortunato’ al tiro (0 su 4 da fuori) quanto il fatto che lui, ma vale anche per Tambone, si è dovuto prendere responsabilità che dovrebbero spettare ad altri. Sta in campo molto e segna solamente da sotto (2 su 3) e dalla lunetta.

Ford 6,5 Non male la sua gara anche se nei momenti delicati del match, come i suoi connazionali, non è spuntato dal banco di nebbia. Perché per il resto è uno di quelli che ha i numeri migliori: chiude con 3 su 4 da sotto e 2 su 3 da fuori ed ha anche 6 rimbalzi.

Tambone 5,5 Un disastro al tiro perché chiude con 1 su 5 da sotto e con 0 su 4 da fuori. Ma. Perché c’è un ma. Lui è quello della barzelletta: ‘Va avanti tu che a me viene da ridere’. S’è preso le forzature ed i tiri sporchi. Perchè in trincea era da solo.

Mazzola 5 Non incisivo come altre volte. Gara mediocre: chiude con 0 su 1 dalla distanza.

Totè 6 Questa volta non esce dal luna park con l’orsacchiatto vinto tra le mani. Perché in mezzo ai lunghi napoletani ha avuto difficoltà ed anche meno palle giocabili rispetto ad altre partite. Parte bene ma poi anche lui si perde. Chiude con 5 su 8 al tiro, 4 su 4 nei liberi e 5 rimbalzi. Comunque ha salvato la faccia.

Mockevicius n.g. In campo 5 minuti. Chiude con 2 su 5 da sotto. Ininfluente.

m.g.