Tavullia e Falco Duello da un punto a testa

ATHLETICO : Ribiscini, Matteucci F., Antinori, Marcolini, Principi, Vagnini, Ferrini, Damiani L., Damiani M (45’ st Matteucci M.), Morelli, Giacomelli (21’ st Focarini). All. Carta FALCO ACQUALAGNA: Gori, Arradi (32’ st Bartoli D.), Foresto, Marcucci, Smacchia (45’ st Ciampiconi), Renghi, Cazzola, Giovanelli (15’ pt Stefani), Ottaviani (42’ st Bruscaglia), Bartoli E., Ferraraccio (46’ pt Carloni). (All. Sarti

Arbitro: Montani di Pesaro

Reti: 41’ pt Marcucci, 1’ st Morelli

Divisione della posta in palio. Partita con le due squadre molto tecniche, la Falco inizia prendendo campo; trova un’azione in area dove recrimina un fallo di rigore. Poi gli ospiti continuano a creare ma non riescono a chiudere le azioni. Il Tavullia si sa difendere bene, a 5’ dal termine della prima frazione la squadra ospitante sbaglia nel fraseggio difensivo e Marcucci al limite dell’area trafigge Ribiscini. La ripresa inizia con il Tavullia aggressivo, Morelli conquista palla al limite e scaglia un gran tiro all’incrocio dei pali dove Gori non può arrivarci. Da quel momento il match si svolge a centro campo con nessuna azione pericolosa. Comunque le emozioni arrivano nei minuti finali; su corner di Marcolini Vagnini di testa colpisce la traversa e Focarini non riesce a fare il tapin. Anche la squadra di casa recrimina un rigore ma il l’arbitro lascia correre. La partita finisce con un giusto risultato di parità che non porta benificio a nessuna delle due compagini.