Tecnici e giocatori al torneo Regioni

Da ieri al 27 aprile in Piemonte si gioca il torneo delle Regioni. Per le Marche i tecnici chiamati a guidare le categorie interessate sono: Lombardi (U19), Baldarelli (Under17), Gianangeli (U15) e Censi (Femminile). Questi i calciatori della provincia in campo. Under 15: Antonini (Csi Delfino Fano), Fratesi (Muraglia) e Cesarini (Valfoglia). U17: Frulla (Accademia Granata), Manna (Accademia Granata), Bellucci (Fano), Saponaro (Fano), Nobili (Atl. Gallo), Gasp (Csi Delfino Fano), Morini (Gabicce G.), Sergiacomo (Urbino). U19: Giunti (Atletico Gallo), Sciamanna (Atl. Gallo), Riggioni (Fossombrone), Gabrielli (Gabicce Gradara), Esposito (Urbino) e Ryan Tuci (Urbania). Femminile: Mari (Arzilla), Crinelli (Vis Pesaro), Ferri (Vis Pesaro), Silvestrini (Vis Pesaro).