Tegola per il Fano che perde Capezzani

Il Fano perde Lorenzo Capezzani, forse per tutto il resto di questa stagione. Una brutta tegola per il calciatore e per la squadra. Non sono positive le risposte cliniche pervenute dai medici al centrocampista di Macerata: il giocatore ha riportato un distacco all’intersezione dell’adduttore, infortunio che richiederà, secondo le prime impressioni, un recupero piuttosto lungo. Il medico sociale dell’Alma Juventus Manlio Pierboni ha decisamente escluso qualsiasi intervento, forte della sua lunga esperienza e della casistica che in questi casi consiglia di non intervenire chirurgicamente. "Si farà ancora una risonanza magnetica fra qualche giorno – ha specificato il dottor Pierboni specialista in ortopedia che ha già visto passare sotto i suoi occhi casi simili – per verificare l’esistenza di fibre elastiche del tendine in modo da poter iniziare subito una rieducazione. La società sta già programmando per Capezzani sedute di fisioterapia, ma con sette partite che rimangono ancora da giocare è piuttosto improbabile che il giocatore possa rientrare. Probabile che mister Mosconi per la trasferta di domani a Vastogirardi, non rischi neppure qualche altro giocatore uscito malconcio dalla battaglia contro il Matese. Uno di questi potrebbe essere Nappello che potrebbe usufruire di riposo considerato anche che la prossima settimana ci sarà la sospensione del campionato per lo svolgimento del torneo giovanile di Viareggio. Da segnalare, infine, la protesta degli Ultras Fano per le condizioni vergognose in cui versa lo stadio "Mancini". Una delegazione degli Ultras si è recata in Comune ricevendo versioni discordanti. "La situazione della gradinata dello stadio e dei campi di allenamento la conosciamo tutti, – scrivono – siamo addirittura stanchi di dover tornare sempre sugli stessi argomenti. Forse la soluzione sarebbe quella di poter contare su investimenti privati. Qualche anno fa c’era un imprenditore disposto a realizzare uno stadio nuovo e moderno con annessi campi di allenamento, totalmente finanziato da privati, ma è stato preso a pesci in faccia sia dalla Destra che dalla Sinistra. La realtà è che ora ci ritroviamo un "Mancini" fatiscente. Spogliatoi, sala stampa vergognosi; gradinata chiusa. Poi vi chiedete come mai gli imprenditori locali non abbiano il minimo interesse a rilevare il Fano Calcio".

sil.cla.