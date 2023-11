Tennis: battuto nettamente nella seconda giornata delle Finals Next Gen. Speranze di riprendersi al lumicino con il derby contro Cobolli. Luca Nardi bombardato dal panzer svizzero Stricker

Un’altra sconfitta per Luca Nardi alle Next Gen Atp Finals di Jeddah. Stavolta molto più netta e sicuramente più amara di quella di ieri. La differenza con lo svizzero Dominic Stricker diventa quasi lampante con il punteggio: 4-1 4-1 4-2 in appena 55’ di gioco. Se contro il favorito Arthur Fils, Nardi aveva combattuto alla pari, nel secondo match si è imbattuto in uno Stricker in giornata di grazia. Il match per certi versi si chiude appena iniziato con Luca Nardi perde i primi due game che stava conducendo per 40-15. Un doppio fallo nel game in battuta e due errori nel game di risposta. Detto e fatto.

Di lì in poi il "cinghialone" svizzero bombarda senza pieta il talento pesarese: battute veloci e risposte sontuose, errori ridotti al minimo, piedi ben dentro al campo e raffiche di dritti vincenti. Il talento del Baratoff si scioglie come neve al sole. Incapace di reagire contro la violenza dei colpi di Stricker, numero 94 Atp, che ha vendicato anche la sconfitta subita da Nardi nel corso del Challenger di Bratislava di poche settimane fa. In realtà le Finals di Nardi sembrano ormai finite. Con le speranze di qualificazione oramai ridotte al lumicino. Nardi deve battere Cobolli in 3 o 4 set sperando che Fils batta Stricker in tre set. Ma è forse più probabile che Nardi cerchi di dimostrare di essere più forte di quello che si è visto fino ad ora, battendo Flavio Cobolli e trascinandolo fuori dalle semifinali.

D’altra parte Nardi non può lasciare il ricordo di una sconfitta così pesante, dove non è mai riuscito a entrare nella partita, con break a ripetizione, errori a raffica e costretto di conseguenza a rincorrere senza speranze l’avversario. Difficile in queste condizioni trovare le risorse per cercare di restare aggrappato al match. I troppi errori gratuiti concessi nei primi game non hanno aiutato Luca a trovare ritmo e fiducia per contrastare lo svizzero. In realtà, sottolineano gli esperti, Nardi gioca benissimo ma non fa abbastanza “male“ agli avversari. Cerca di costruire tutti i punti, mentre i migliori avversari hanno spesso i colpi del k.o. La differenza di velocità di palla con Stricker è stata evidente: un grande gap da coprire. Come la necessità di avere una maggiore grinta nei momenti che contano.

Luigi Luminati