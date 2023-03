Terremoto Alma: via Orciani e Gualandi

Fano in silenzio stampa e dirigenti fanesi che se ne vanno dall’Alma. Quella di ieri è stata una giornata inaspettatamente convulsa e movimentata in casa granata, in quanto ha registrato l’uscita in contemporanea dell’avvocato Giovanni Orciani e del dirigente dell’area tecnica Gianni Gualandi, mentre il presidente Mario Russo ha ordinato a tutti – dirigenti rimasti, tecnici e giocatori – il divieto assoluto di rilasciare dichiarazioni. Le due cose potrebbero essere messe in relazione e cioè che alla luce dell’abbandono di Orciani e Gualandi, il patron del Fano abbia voluto evitare ulteriori commenti sulla vicenda. Le cui ragioni non vengono spiegate neppure nel laconico comunicato con cui ieri intorno a mezzogiorno la società di via Toscanini ne ha dato notizia: "L’Alma Juventus Fano comunica che dalla giornata di ieri l’Avvocato Giovanni Orciani e il dirigente tecnico Gianni Gualandi hanno lasciato i propri incarichi. La Società li ringrazia sentitamente per il lavoro svolto e gli augura un in bocca al lupo per il futuro".

Se la società non parla, anche i due fuoriusciti sono stati piuttosto parchi nello spiegare i motivi. "La mia uscita – ha detto Gianni Gualandi – è dovuta a ragioni professionali. In questi ultimi mesi il mio lavoro mi tiene molto spesso fuori Fano per cui mi è difficile essere presente con continuità e costanza, specie nei fine settimana quando si gioca. Nulla vieta però che appena io abbia sistemato alcune questioni inerenti la mia attività non possa ritornare a far parte della famiglia dell’Alma".

L’addio, invece, di Giovanni Orciani sembra più essere legato ad una differenza di vedute con la proprietà. "In generale – risponde l’avvocato fanese – la motivazione riguarda la visione di insieme di gestione della società, i rapporti con l’Amministrazione comunale. Diciamo un insieme di cose per le quali è venuta meno uniformità d’intenti comuni". Non ultima, evidentemente, la questione della probabile vendita dell’Alma al fondo italo americano che ha acquistato il Cesena Calcio sulla quale l’avvocato Orciani si era speso in prima persona. Su mandato del presidente, Orciani aveva avviato una serie di contatti con Robert Lewis, uno dei soci del fondo statunitense, allo scopo di intavolare una trattativa con Russo e deve essere rimasto piuttosto sorpreso dal rifiuto all’ultimo momento dello stesso presidente Russo di non voler più cedere il Fano. Evidentemente questa ultima "incomprensione" deve essere stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Resta il fatto che l’uscita dei due dirigenti impoverisce, in un certo senso, la presenza fanese in seno al mondo granata, presenza che lo stesso presidente Mario Russo fin dal suo arrivo a Fano si era augurato che fosse la più qualificata possibile, anche sotto il profilo di un sostenimento finanziario. Invece, oltre a non aver ricevuto significativi supporti in termini economici, il presidente Russo è costretto a registrare anche l’addio di Gualandi e Orciani.

Silvano Clappis