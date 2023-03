Terremoto dopo il sorpasso del Fossombrone Atletico Ascoli esonera il tecnico Giandomenico

Fatale in casa dell’Atletico Ascoli il sorpasso in classifica generale del Fossombrone, primo in classifica ora in Eccellenza. È notizia di ieri infatti l’esonero dell’allenatore Luigi Giandomenico, da due stagioni sulla panchina dei piceni. Nella giornata di oggi molto probabilmente sarà annunciato il sostituto, tra i papabili c’è anche Sergio Pirozzi che in estate era vicino a guidare la Sambenedettese. L’Atletico Ascoli a meno 1 dal Fossombrone punta a vincere il campionato, domenica prossima ospiterà il Valdichienti Ponte.

am.pi.