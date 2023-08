Test con la Virtus Aperte le prevendite Virtus Segafredo Bologna e Carpegna Prosciutto Pesaro si sfideranno domenica 3 settembre 2023 al Pala Cattani di Faenza. Biglietti a 10€, gratuiti per under 14. Incasso devoluto a Lotta di Faenza per aiutare le popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Acquista su Liveticket.