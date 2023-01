Testa-coda a San Costanzo: una trappola per il Montecchio

Oggi il campionato di Promozione anticipa l’intera giornata: la prima del girone di ritorno (ore 14,30).

Villa San Martino- Gabicce Gradara. Il tecnico del Gabicce Vergoni dice: "E’ una partita insidiosa perché il Villa San Martino ha dei valori tecnici e sul mercato di dicembre si è rafforzato, rientra Paoli dalla squalifica, il leader del centrocampo e giocatore di categoria superiore, e le condizioni ambientali rendono il match ancora più difficile. Mi riferisco da un lato al terreno di gioco in sintetico e un po’ più stretto e dall’altro al calore dei tifosi che stazionano molto vicino al campo e che sono l’uomo in più della squadra tanto è vero che tra le mura amiche il Villa San Martino costruisce la sua salvezza. Mi aspetto una squadra aggressiva, una battaglia. Il match si deciderà sugli episodi". Assente per squalifica nel Gabicce Kristjan Mani. Arbitro Andrea Barbatelli di Macerata. San Costanzo-K Sport Montecchio. L’ultima in classifica ospita la prima. "Gara difficile – dice il diesse del San Costanzo Vagnini – con la prima della classe, una squadra costruita per il salto di categoria con giocatori d’esperienza, ma noi non partiamo battuti. Il gruppo sta crescendo". "Sarà una partita difficile come tutte – dice dalla parte del Montecchio il dg Matteo Mariani – perché andiamo a giocare in un campo ostico, di piccole dimensioni e sicuramente, viste le previsioni, anche pesante. Nella gara di andata il San Costanzo ci aveva messo in difficoltà e penso che in questo girone di ritorno venderà cara la pelle per cercare di salvarsi". Arbitro Simone Malascorta di Jesi.

Portuali calcio Ancona-Fermignanese. "Trasferta difficile – sottolinea il trainer dei lanieri Teodori – in un campo piccolo. Andremo ad Ancona a fare la nostra partita e per provare a fare punti contro la seconda in classifica. Affrontiamo una delle migliori squadra del torneo". Arbitro Mattia Gasparoni di Jesi.

S.Orso-Cagliese. "Un derby – dice il mister del S.Orso Pierangelo Fulgini – diverso da quello dell’andata perché soprattutto la Cagliese ha un volto nuovo in panchina e ha inserito dal mercato qualche nuovo giocatore. Per noi è importante tornare a muovere la classifica dopo lo stop contro la capolista". La Cagliese ha squalificato Corazzi. Arbitro Daniele Serpentini di Fermo.

Urbania-Atletico Mondolfo Marotta. "Incontriamo una squadra solida – dice l’allenatore dell’Urbania Omiccioli – con ottime individualità in avanti e che sta attraversando un ottimo periodo, serve da parte nostra la partita perfetta per fare un risultato positivo". Arbitro Alessio Ercoli di Fermo.

Le altre partite. O.Marzocca-Moie Vallesina. Nel Marzocca sarà assente per squalifica Rossetti. Osimostazione-Biagio Nazzaro. Ospiti prima, per squalifica, di Cecchetti. Vigor Castelfidardo Barbara. Ospiti privi dello squalificato Brunori. Riposa il Valfoglia.

Amedeo Pisciolini