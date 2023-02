"Testa, tecnica e fisico: è una Vigilar completa"

Vigilar sempre più sola in vetta. La vittoria sul Savignano e la sconfitta di Pineto a Belluno permettono alla Virtus di allungare in classifica sulla seconda di 5 lunghezze. A sei giornate dal termine della regular season i biancorossi danno un bel segnale alle dirette inseguitrici e soprattutto dimostrano continuità e costanza. Arrivato da poco più di un mese, Pier Paolo Partenio è stato protagonista di uno spezzone di partita importante contro Savigliano sabato sera: "Ho avuto un’opportunità nel secondo set quando eravamo un po’ in difficoltà – afferma il maceratese – e sono contento di aver dato una mano ai ragazzi. Non era scontato vincere 3 a 0 contro la terza della classe, eppure la squadra è stata capace di uscire alla grande dai momenti di difficoltà, poi nel terzo abbiamo giocato più sciolti".

L’ex giocatore di Motta di Livenza sottolinea la vera forza della squadra: "Non c’è un elemento non utile in questo gruppo. Da quando sono arrivato tutti sono stati indispensabili, per esempio contro Savigliano Federico Roberti è stato molto bravo a sostituire l’infortunato Stefano Gozzo". Raggiante anche il presidente della Virtus Emidio Cennerilli: "Grande prova dei ragazzi, forti tecnicamente, mentalmente e fisicamente. Questa è una squadra che ha grandi doti e contro Savigliano lo ha dimostrato. Mario Ferraro è stato incredibile, nel momento più difficile e decisivo della sfida ha piazzato due muri pazzeschi. Bravo lui, ma bravi tutti".

b.t.